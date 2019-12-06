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Шесть аргументов против “единого”

07.12.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Давайте перестанем друг друга обманывать.

Шесть аргументов против “единого”
фото: https://minsknews.by/
Прошедшая парламентская кампания обострили интерес общества к предстоящей президентской кампании – 2020. В политлексиконе замелькали экзотические слова вроде “праймериз” и не менее экзотические самовыдвиженцы. Залог успеха будущих президентских выборов по неясной причине привязывается к селекции так называемого “единого кандидата” от демократической оппозиции. Стоит рассмотреть целесообразность подобной тактики подробнее.

1. В экспертном сообществе существует аксиомический консенсус : “Выборы фальсифицируются. Голоса избирателей не считают”. Так к чему рассчитывать на консолидацию избирателей вокруг “единого кандидата”, если их волеизъявление в любом случае не будет учтено и реальная победа посредством выборов невозможна? Где логика?

2. Многие кандидаты в президенты-2010 подвергнуты уголовному преследованию и не смогут по существующему законодательству реально принять участие в предстоящих выборах. Некоторые эмигрировали. Таким образом, наиболее известные и перспективные политики находятся на скамейке запасных. Опять отсутствует кадровая преемственность в президентской кампании. Опять будет электоральный квест “Кто все эти люди на телеэкране? Почему я их вижу в первый раз? “.


3. Больше кандидатов – хороших и разных. Воспринимая избирательный процесс как политическую кампанию, а не как, собственно, выборы, ставим прикладные задачи. Иначе говоря:

– мобилизация существующего протестного электората;

– использование государственных СМИ и финансовых ресурсов для ведения агитации;

и, главное:

– информационно – агитационная экспансия на новые сегменты электорального поля ( апелляция к проблематике нацменьшинств и религиозных конфессий, трансформация социального протеста в гражданский). В этих условиях, подчинясь логике политического процесса каждый кандидат будет располагать собственным УПП (уникальным политическим предложением), обращаясь к своей целевой аудитории. При наличии единого, сумма поддержки потенциальных кандидатов не суммируется арифметически в его пользу.

4. “Единый кандидат” в любой момент предвыборной гонки может быть административно снят с дистанции, и действующий правитель продолжит кампанию с провластным дублером.

5. Предоставленное эфирное время, газетные полосы и средства, выделяемые государством на кампанию обладают кумулятивным эффектом. Проще говоря, 7 раз повторенное с телеэкрана “На площадь!” дало ожидаемый результат. Был бы один демкандидат – прозвучало бы всего раз. Вспомните Площадь – 2001 под эгидой “единого кандидата” и Площадь 2010г. Существенная разница, не так ли?


6. И последнее. Давайте перестанем друг друга обманывать. Не будет единого 
кандидата. В 2010г. избежали уголовного преследования два партийных лидера, которых, условно, можно назвать “политиками последнего шанса”. Имеется ввиду, разумеется, не календарный возраст, а политический. Принять участие в следующей кампании для них, что называется, noblesse oblige. Добавьте к этому возможный реванш прошлых кандидатов и сольные программы.

В общем, скучно не будет. Присоединяйтесь!
 
 
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Давайте перестанем друг друга обманывать.
 
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