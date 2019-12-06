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8 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов

07.12.2019 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

8 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов
Фото: / TUT.by

С 8 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов, сообщили в пресс-центре БЖД. В частности, в международном сообщении назначен поезд №26/25 Гродно-Минск-Москва. С периодичностью раз в четыре дня будут курсировать поезда №250/249 Гродно-Санкт-Петербург-Гродно. Организовано ежедневное курсирование двух пар поездов в сообщении Гомель-Новозыбков в утреннее и вечернее время.

8 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов Как купить билет на электричку онлайн?

В межрегиональном сообщении с 8 декабря вводятся три пары поездов бизнес-класса Минск-Витебск. Маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи с учетом спроса продлены до станции Брест-Центральный и переведены в категорию межрегиональных.

Для поездов №650 Брест-Могилев и №96 Брест-Москва, №308 Барановичи-Саратов, №318 Барановичи-Караганды, №627 Минск-Гродно и №658/657 Брест-Минск предусмотрена остановка на станции Городея. На станции Красный Берег будут останавливаться поезда №150 Минск-Минеральные Воды, №302 Минск-Адлер и №390 Минск-Анапа.

Также дополнительно назначены поезда региональных линий экономкласса в сообщении Могилев-Жлобин, Рогачев-Гомель, Речица-Гомель, Гомель-Добруш. Для поезда региональных линий экономкласса №7032 Гудогай-Молодечно-Минск отправлением со станции Гудогай в 5.53 предусмотрены все остановки на участке Гудогай-Молодечно.

Также возможны незначительные изменения в графике движения других поездов. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно уточнить на официальном интернет-сайте БЖД, в кассах, а также в Контакт-центре по телефону 105.

8 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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