Стена из людей. В Минске начались протесты против интеграции с Россией

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас, днем 7 декабря, в Минске проходит несколько акций протестов против «углубленной интеграции с Россией». Рассказываем, что о них нужно знать.

Акция «Живая цепь»

На проспект Независимости вышли несколько сотен человек – митинг не согласован с властями.

Акция, которую окрестили «живая цепь», организована общественной кампанией «Свежий ветер», пишет TUT.by. Она призвала беларусов выйти на улицы, встать живым коридором вдоль проспекта Независимости – от Главпочтамта до Белгосцирка – и просто взяться за руки. Как минимум, около трехсот человек откликнулись на этот призыв.

В «цепи» много молодых людей, есть родители с детьми, колясками, конечно, есть и те, кто пришел с БЧБ-флагами. Мужчина с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет». Иногда доносятся крики в духе «мне не нужна эта интеграция, эта Россия», «Жыве Беларусь».

Журналисты с места события передают, что пока все спокойно, милиция никого не трогает, но предупреждает, что мероприятие незаконное и предлагает разойтись, проезжающие машины изредка сигналят. На площади много сотрудников в штатском, они снимают всех присутствующих на камеры.

Участники акции устроили перекличку: среди пришедших есть жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.

Второй митинг за сегодня проходит на Октябрьской площади. На эту акцию призывал пойти активист Павел Северинец.





Прямую трансляцию события можно посмотреть здесь: