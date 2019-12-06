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Стена из людей. В Минске начались протесты против интеграции с Россией

07.12.2019 12:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас, днем 7 декабря, в Минске проходит несколько акций протестов против «углубленной интеграции с Россией».  Рассказываем, что о них нужно знать. 

Акция «Живая цепь»

На проспект Независимости вышли несколько сотен человек – митинг не согласован с властями. 

Акция, которую окрестили «живая цепь», организована общественной кампанией «Свежий ветер», пишет TUT.by. Она призвала беларусов выйти на улицы, встать живым коридором вдоль проспекта Независимости – от Главпочтамта до Белгосцирка – и просто взяться за руки. Как минимум, около трехсот человек откликнулись на этот призыв. 

В «цепи» много молодых людей, есть родители с детьми, колясками, конечно, есть и те, кто пришел с БЧБ-флагами. Мужчина с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет». Иногда доносятся крики в духе «мне не нужна эта интеграция, эта Россия», «Жыве Беларусь».

Журналисты с места события передают, что пока все спокойно, милиция никого не трогает, но предупреждает, что мероприятие незаконное и предлагает разойтись, проезжающие машины изредка сигналят. На площади много сотрудников в штатском, они снимают всех присутствующих на камеры.

Участники акции устроили перекличку: среди пришедших есть жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.

Второй митинг за сегодня проходит на Октябрьской площади. На эту акцию призывал пойти активист Павел Северинец. 

Прямую трансляцию события можно посмотреть здесь: 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Прямо сейчас, днем 7 декабря, в Минске проходит несколько акций протестов против «углубленной интеграции с Россией».  Рассказываем, что о них нужно знать.  Акция...
 
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