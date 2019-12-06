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Miss Supranational - 2019 назвал победительницу. Белоруска в топ-5 не вошла

07.12.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В польской Крынице-Здруе назвали победительницу телевизионного конкурса красоты Miss Supranational — 2019, одного из самых престижных конкурсов красоты для фотомоделей. Корону и титул получила участница из Таиланда Антония Порсилд (Anntonia Porsild ). Белоруска Каролина Борисевич в топ-5 не вошла.

Конкурс красоты Miss Supranational проводит Всемирная организация красоты с 2009 года в Польше, только в 2013 году конкурс принял Минск. В этом году за титул самой лучшей фотомодели боролись представительницы из  77 стран.

Беларусь представила 22-летняя гродненчанка Каролина Борисевич, которая в 2018 г. завоевала титул «Мисс фото» на национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Девушка — профессиональная модель, занимается моделингом с 14 лет, по профессии — юрист. Работает в строительной компании и учится в магистратуре.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Конкурс стартовал в середине ноября. За это время определились победительницы в различных номинациях: шоу талантов, «Мисс фотогеничность», были объявлены предварительные результаты состязания купальников и вечерних платьев. В финале девушка представила народный костюм, который выполнили по ее эскизу. 


Фото: предоставлено Национальной школой красоты

Напомним, в копилке Беларуси есть победа к этом конкурсе: в 2012 году титул Miss Supranational завоевала Екатерина Бурая.

 
Теги: Минск
 
 
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В Польше состоялся финал телевизионного конкурса красоты Miss Supranational - 2019
 
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