Miss Supranational - 2019 назвал победительницу. Белоруска в топ-5 не вошла

Источник материала: Tut.by

В польской Крынице-Здруе назвали победительницу телевизионного конкурса красоты Miss Supranational — 2019, одного из самых престижных конкурсов красоты для фотомоделей. Корону и титул получила участница из Таиланда Антония Порсилд (Anntonia Porsild ). Белоруска Каролина Борисевич в топ-5 не вошла.

Конкурс красоты Miss Supranational проводит Всемирная организация красоты с 2009 года в Польше, только в 2013 году конкурс принял Минск. В этом году за титул самой лучшей фотомодели боролись представительницы из 77 стран.

Беларусь представила 22-летняя гродненчанка Каролина Борисевич, которая в 2018 г. завоевала титул «Мисс фото» на национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь». Девушка — профессиональная модель, занимается моделингом с 14 лет, по профессии — юрист. Работает в строительной компании и учится в магистратуре.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Конкурс стартовал в середине ноября. За это время определились победительницы в различных номинациях: шоу талантов, «Мисс фотогеничность», были объявлены предварительные результаты состязания купальников и вечерних платьев. В финале девушка представила народный костюм, который выполнили по ее эскизу.



Фото: предоставлено Национальной школой красоты

Напомним, в копилке Беларуси есть победа к этом конкурсе: в 2012 году титул Miss Supranational завоевала Екатерина Бурая.