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В Лоеве местный житель из ревности разбил окна парикмахерской
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лоеве местный житель приревновал возлюбленную к знакомому и разбил окна в парикмахерской.
Как
Подозреваемый был установлен через полчаса. Им оказался 66-летний местный житель. Пенсионер и его 33-летняя возлюбленная накануне вечером пришли в гости к приятелю, который работает сторожем в здании, где находится парикмахерская.
Когда фигурант направился домой, его спутница осталась со сторожем. Пенсионер решил вернуться, но дверь оказалась заперта. Чтобы привлечь к себе внимание, гражданин бросил камень в витрины первого и второго этажей. После этого мужчина ушёл.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.
Несколько лет назад 61-летний мужчина порезал колёса автомобиля 82-летнего жителя Вилейского района.
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Новости Беларуси. В Лоеве местный житель приревновал возлюбленную к знакомому и разбил окна в парикмахерской. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 2...
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