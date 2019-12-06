Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Тема встречи – экономическая интеграция Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Встреча президентов запланирована на вторую половину дня. Переговоры пройдут в канун 20-летия Договора о создании Союзного государства. На данный момент остаются несогласованными 16 вопросов по интеграционным картам.





Среди нерешенных принципиальных вопросов – объемы поставок газа и нефти в 2020 году. Отдельная тема – компенсация убытков из-за «грязной» нефти, которая по вине российской стороны попала на белорусские НПЗ.





В преддверии переговоров на высшем уровне 6 декабря в Сочи интеграционные вопросы обсудили главы и члены правительств двух стран.

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