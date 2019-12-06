Слуцкая студия танцев «Импульс» заняла первое место на международном конкурсе

Источник материала: Слуцк Город





Студия танцев «Импульс» заняла первое место в номинации «Хореография. Эстрадный танец» на Первом международном конкурсе «Open MoloFantasy» в Молодечно.

Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации учреждения образования.

Фестиваль объединил талантливых участников из Беларуси, России, Украины, Польши и Словении, конкурсанты соревновались в номинациях хореография, инструментальная музыка, пение, художественное слово, театральное творчество и декоративно-прикладное искусство.

Студия танцев «Импульс» работает на базе средней школы №11 под руководством Цейко Галины Викторовны.







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