Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным

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Во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с Президентом России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.

Накануне в Сочи состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, на которой стороны обсуждали соответствующую тематику в преддверии переговоров на высшем уровне. В частности, рассматривались нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве. По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам. После встречи один на один переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций. С белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и другие руководители госорганов.









В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы.



