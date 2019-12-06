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Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным

07.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным

Во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с Президентом России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.

Накануне в Сочи состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, на которой стороны обсуждали соответствующую тематику в преддверии переговоров на высшем уровне. В частности, рассматривались нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве. По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам. После встречи один на один переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций. С белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и другие руководители госорганов.
Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным
Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным
Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным

 

В начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы.
Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным
БелТА
 
 
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Во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с Президентом России. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в
 
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