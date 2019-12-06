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Стало известно, с какими моторами Kia Seltos будет продаваться на рынке ТС

07.12.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Kia сообщил о том, что компактный кроссовер Seltos прошел сертификацию и получил соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — ознакомиться с ним можно на сайте Росстандарта.


Локальную сборку Seltos для рынка ТС наладят на мощностях завода «Автотор» в Калининграде — подготовлены спецификации с тремя вариантами бензиновых двигателей. Базовый вариант получит 1,6-литровый атмосферный мотор MPI, развивающий 123 л.с. и 151 Нм крутящего момента, в пару которому будут положены 6-ступенчатые «коробки» («механика» или «автомат»). Версия с двухлитровым двигателем MPI (149 л.с. и 179 Нм) по умолчанию будет оснащаться вариатором. Привод у Seltos с атмосферными моторами — передний или полный.


Топ-версия Seltos получит под капот турбированный мотор T-GDI объемом 1,6 л — его отдача составит 177 л.с. и 265 Нм тяги. В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» и система полного привода. При габаритной длине 4370 мм передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм. Колесная база кроссовера составляет 2630 мм, а габаритная высота составляет 1615 мм.


Известно, что выход Seltos на российский рынок запланирован на 2020 год. Более подробная информация о модели и комплектациях появится ближе к дате начала продаж.

 
 
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Российский офис Kia сообщил о том, что компактный кроссовер Seltos прошел сертификацию и получил соответствующее Одобрение типа транспортного средства.
 
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