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Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

07.12.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Мадриде прошел многотысячный «Марш за климат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

На улицы испанской столицы вышли почти полмиллиона человек. Демонстранты призывали к более амбициозной политике государства в области изменения климата. 

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

К акции присоединилась всемирно известная активистка Грета Тунберг.

Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

Она заявила во время выступления перед протестующими, что изменения в климатической политике просто так от властей не придут, к конкретным действием могут подтолкнуть только люди, требующие перемен.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

Люди в материале: Грета Тунберг
 
 
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Новости Испании. В Мадриде прошел многотысячный «Марш за климат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы испанской столицы вышли почти...
 
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