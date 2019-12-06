Испанцы провели «Марш за климат», в акции поучаствовала Грета Тунберг

Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Мадриде прошел многотысячный «Марш за климат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









На улицы испанской столицы вышли почти полмиллиона человек. Демонстранты призывали к более амбициозной политике государства в области изменения климата.





К акции присоединилась всемирно известная активистка Грета Тунберг.





Она заявила во время выступления перед протестующими, что изменения в климатической политике просто так от властей не придут, к конкретным действием могут подтолкнуть только люди, требующие перемен.