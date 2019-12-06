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Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек

07.12.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Растет число жертв пожара в одесском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек

Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 5 человек.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 3000 квадратных метров.

Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек

Пострадали около 30 человек. Причиной возгорания стал неисправный обогреватель, которым пользовались из-за того, что в помещении не было отопления.

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Новости Украины. Растет число жертв пожара в одесском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще...
 
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