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Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 5 человек
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Растет число жертв пожара в одесском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 5 человек.
Напомним, утром 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 3000 квадратных метров.
Пострадали около 30 человек. Причиной возгорания стал неисправный обогреватель, которым пользовались из-за того, что в помещении не было отопления.
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Новости Украины. Растет число жертв пожара в одесском колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще...
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