ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как рассчитать рост будущего ребёнка? Четыре приблизительных способа

07.12.2019 14:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Многим родителям интересно, какого роста будет ребёнок, когда вырастет. На все сто процентов предсказать это невозможно, но есть весьма любопытные способы, которые дадут приближенный к реальности результат. 

Способ первый 

Чтобы узнать рост мальчика, нужно сложить рост родителей, прибавить число «13» и разделить сумму на два. Например, рост мамы 160 см, рост папы 180 см. Тогда рост их сына вычисляется так: 160 + 180 + 13 = 353/2 = 176,5 см. В случае девочки всё то же самое, но нужно отнять «13». 

Как рассчитать рост будущего ребёнка? Четыре приблизительных способа
Фото: instagram.com/evo_center 

Способ второй 

Складывается рост родителей и делится на два. Затем в случае мальчика нужно прибавить 6,4 см, а в случае девочки – отнять. Вычисляем рост дочки: 160 + 180 = 340/2 = 170 - 6,4 = 163,6 см. 

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток 

Способ третий 

На основе роста ребёнка в 12 месяцев. В случае девочки необходимо прибавить 95 см, в случае мальчика – 100 см. Вычислить очень просто. Если годовалый мальчик достигает 80 см, то во взрослом возрасте он будет 180 см. Однако стоит отметить, что погрешность этого способа довольно высока. 

Способ четвёртый 

Нужно измерить рост ребёнка в два года, а затем удвоить. Если в два года девочка достигает 90 см, то она может вырасти до 180 см. 

Как рассчитать рост будущего ребёнка? Четыре приблизительных способа
Фото: instagram.com/selinababykidsjunior 

Хотя все эти способы довольно интересны, они дают лишь приблизительное значение. Рост ребёнка зависит от генов. Если говорить очень упрощённо, то у родителей есть «высокие» и «низкие» гены. Если ребёнок получит от мамы и папы набор «низких» генов, то он будет ниже обоих родителей. Если набор «высоких» – выше. 

Кроме того, на рост сильно влияют климат, питание и спорт. Хорошо питающийся ребёнок, живущий в тёплом климате и активно занимающийся плаванием, получит значительный бонус к будущему росту. 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как живётся высоким людям.

Посмотреть семь весёлых примеров можно здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многим родителям интересно, какого роста будет ребёнок, когда вырастет. На все сто процентов предсказать это невозможно, но есть весьма любопытные способы, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Оршей автобус насмерть сбил велосипедистку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • спортивные модные женские брюки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика