Спусковые крючки глубокой интеграции

На полдень 8 декабря в Вильнюсе назначена акция протеста перед посольством России в Литве под лозунгами "Нет интеграции России и Беларуси!", "Беларусь – не Россия!". Организаторы призывают жителей литовской столицы проявить солидарность с белорусами в день, когда Путин и Лукашенко собираются подписать документы об углублении российско-белорусской интеграции.





В самой Беларуси активисты ряда общественных инициатив призывают сограждан на уличные акции под теми же лозунгами. Они обращают внимание на то, что содержание документов, которые намерены подписать президенты России и Беларуси, остается тайной для широкой общественности. Хотя, как уверяют высокие чиновники обеих стран, подписывать планируется договоры, связанные исключительно с экономической сферой.





Об инструментах российского давления и влияния на экономику Беларуси DELFI рассказали белорусские аналитики.

Сегодняшние проблемы Беларуси, по их мнению, связаны с выбором России как стратегического партнера - страны, из которой импортируют ресурсы и в которую экспортируют львиную долю произведенной в РБ продукции. Эта схема дала Москве инструменты для влияния на белорусскую экономику. Эксперты говорят о главных спусковых крючках глубокой интеграции и о том, что каждый подписанный с Россией договор сокращает пространство для маневра Беларуси.

Беларусь давно сделала ставку на российский рынок

Самое главное, к чему Беларусь привязана многие годы, – российский рынок и осознанная ставка на существующую с середины 1990-х годов номенклатуру товаров.

И это был выбор Беларуси, говорит Дмитрий Крук, научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC. За исключением минеральных удобрений и продуктов нефтепереработки, львиная доля белорусской продукции (около 90 процентов) экспортируется в Россию. И как только она снижает потребление белорусских товаров, это сразу бьет по Беларуси, поясняет старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иоссуб. Такая картина, по его мнению, "является результатом неэффективности белорусской экономики, плохого соотношения цена-качество и многолетней мантры - хорошо бы диверсифицировать экспорт, чтобы в РФ шла только треть белорусского экспорта. На практике выясняется, что большая часть белорусской продукции не нужна нигде за пределами России". Но и там, подчеркивает Иоссуб, такой традиционный белорусский экспорт как, например, грузовики и тракторы теряли свою долю. И это, по мнению эксперта, сложно списать на происки и козни, это - банальные законы рынка, Беларусь начала проигрывать в рыночной конкуренции.

Россия управляет доступом белорусских товаров на свой рынок

Как минимум раз в неделю (но, как правило, чаще) в новостных сводках мелькают сообщения о запрете поставок белорусских производителей в РФ. Россия может управлять и управляет доступом белорусских товаров на свой рынок, причем под ударом часто оказываются главные для Беларуси товарные позиции, замечает Дмитрий Крук. В ход, в частности, идут нетарифные барьеры, в результате чего часто возникают мясные, молочные и прочие торговые войны, что существенно ухудшает финансовое положение белорусских предприятий. Несмотря на то, что в нынешнем, 2019-м году, ограничения поставок продовольствия с российской стороны сократились, а продажи в Россию белорусского мяса и молочной продукции выросли, в целом объем белорусского экспорта в РФ снизился. За 8 месяцев 2019 года Россия продала Беларуси товаров на 2 процента больше, чем за аналогичный период в 2018-м, а Беларусь в Россию – на 3,8 процента меньше, чем в прошлом году, отмечают авторы "Минского барометра" (мониторинга внешнеполитической деятельности Беларуси и ситуации в области национальной и региональной безопасности), выпускаемого в рамках Совета по международным отношениям "Минский диалог".









Чем больше Беларусь зависит от российского рынка, тем более важными для нее становятся цены на российские энергоносители Для конкурентоспособности предприятий, выпускающих товары, которые экспортируются на российский рынок, нужно получать энергоресурсы по ценам, близким к тем, что имеют российские кампании, производящие аналогичную продукцию. В противном случае белорусские товары оказываются неконкурентоспособны, объясняет Дмитрий Крук. И отмечает, что еще одним инструментом влияния является нефтяная зависимость: "Последние 20 лет Россия была готова поставлять (и поставляла) нефть в Беларусь не совсем по рыночным механизмам (тут уже другой вопрос – в обмен на что). В результате российского налогового маневра цена нефти для Беларуси растет, следовательно, снижается доход от белорусской нефтепереработки и смежных с ней отраслей. То есть сам механизм зависимости - это цены и объемы поставляемой из РФ нефти. И если их резко пересматривать и сокращать, то это грозит очень ощутимым шоком для белорусской экономики".

Минск в круговороте финансовой зависимости от Москвы

Еще один канал зависимости - российские кредиты, указывает Вадим Иоссуб. Регулярное перекредитование Беларуси со стороны РФ в предыдущие годы осуществлялось как напрямую - посредством межгосударственных кредитов, так и по линии интеграционных образований на постсоветском пространстве, где роль первой скрипки играет Москва. "Тут не должно быть иллюзий. У России в ЕАЭС контрольный пакет, и, по сути, это единоличное решение Кремля, выдавать ли такие кредиты или нет", - говорит Вадим Иоссуб. С такой оценкой согласен и Дмитрий Крук: "На сегодня Россия для Беларуси - не то чтобы кредитор последней инстанции, но очень важный ключевой кредитор. Фактически сам Минск сделал очень большую ставку на РФ как источник привлечения внешних заимствований, отсюда и львиная доля в наших долгах приходится на Россию. Соответственно, даже обслуживать существующие долги, а тем более пытаться их рефинансировать, проще всего с помощью той же РФ.









И если изменять графики платежей, то опять же нужно согласие России". Таким образом, подчеркивает эксперт, все три зависимости – Россия как рынок для белорусских товаров, как источник энергоносителей для их производства и как важнейший кредитор белорусской экономики – взаимосвязаны и усиливают друг друга: "Чем больше мы зависим по поставкам на российский рынок, тем больше для нас важны цены на газ и для стабилизации рынка. Чем больше мы погружаемся в нефтяные схемы и чем больше мы торгуем с Россией, тем чаще у нас возникает необходимость финансировать внешний дефицит, и здесь мы тоже вынуждены прибегать к заимствованию из России. Накопив много таких заимствований, мы сегодня зависим от РФ не только с точки зрения привлечения новых кредлитов, но и обслуживания старых долгов".

"Беларусь понадеялась, что Россия будет платить за свои геополитические понты"

С момента подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси в 1999 году и до 2012-2013 гг., по оценке Дмитрия Крука, интеграционные инициативы исходили больше от Минска, нежели от Москвы: "Там молча кивали, и были не против. Однако позже инициативу перехватил Кремль, увлеченный идеей создания интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Проект ЕАЭС (Евразийский экономический союз), возникший на базе ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества), стал для него политическим козырем, призванным показать, что РФ тянет за собой экономики вступивших в это объединение соседних государств". Вступая в ЕАЭС, Минск планировал решить там свои проблемы быстрее и эффективнее, нежели это происходило в рамках Союзного государства. Но на практике оказалось, как констатируют эксперты "Минского барометра", что российское и белорусское руководство по-разному понимают концепт ЕАЭС. "Беларусь понадеялась, что Россия будет платить за свои геополитические понты", - отмечает Дмитрий Крук. Однако реальность выглядит сейчас иначе. Россия тормозит именно те решения, в которых более всего заинтересованы все другие страны-участницы ЕАЭС. Говорить о создании благоприятных условий для Беларуси со стороны России в структуре ЕАЭС, по мнению эксперта, никак не приходится: "Москва стала сильнее натягивать вожжи, полагая, что для нее пришло время пожинать дивиденды от формата отношений в течение многих прошлых лет".

Прогноз на ближайшее будущее

Дмитрий Крук допускает, что Кремль формулирует для себя задачу-минимум - перевод экономических отношений с Беларусью на "более рыночные" и справедливые (в его понимании) рельсы. Однако он не исключает, что есть и другие замыслы, и что в какой-то момент Москва может использовать и политический кнут. Минск же, сохраняя зависимость, потворствует Кремлю, позволяя ему реализовывать свои цели и использовать уже существующие механизмы влияния и давления.

Эксперты "Минского барометра" прогнозируют, что Беларусь и Россия, скорее всего, договорятся и сумеют подписать "дорожные карты" - хотя необязательно именно к 8 декабря (годовщине Союзного Договора), но "пакетно", вместе с соглашениями по газу и нефти на ближайший год. При этом содержание "карт" определит рамочные подходы к гармонизации экономической политики обеих стран и будет носить декларативный символический характер.









Однако нельзя исключать и конфликта по поводу подписания дорожных карт и определения условий сотрудничества в нефтегазовой сфере из-за болезненности этой темы и общей неопределенности с энергопоставками в регионе. Тем не менее, конфликт если и случится, то, скорее всего, будет непродолжительным. Сохранение, а не снижение (как добивается белорусская сторона) нынешнего уровня цен на российский газ для Беларуси еще на год-два представляется экспертам "Минского барометра" вероятным.





Договариваться по этим вопросам на более длительный срок, по их мнению, не мотивирована ни одна из сторон: "Россия будет лучше понимать свое место на рынке энергоресурсов ЕС и роль Беларуси в их доставке после 2021-2022 гг, когда, вероятно, заработает Северный поток-2, будут отчасти реализованы планы по закупкам газа СПГ Польшей, заработают проекты поставок трубопроводного газа и нефти в Китай". На фоне алармических заявлений ряда аналитиков, в очередной раз предрекающих Беларуси коллапс экономики в случае изменения условий экономического сотрудничества с Россией – вплоть до вынужденной утраты суверенитета, - прогноз экспертов "Минского барометра" выглядит относительно оптимистичным.





По их мнению, у Беларуси есть высокие шансы за два ближайших года сократить энергоемкость экономики и, соответственно, потребность в российских энергоресурсах, а также поэкспериментировать с альтернативами. Помимо экономических рычагов влияния и давления России на Беларусь, аналитики указывают на наличие и других инструментов, но это уже тема для отдельного разговора. Как и зависимость Беларуси от России в связи со строящейся в Островце, в 50 км от Вильнюса, Белорусской АЭС. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Топливо для БелАЭС естественно будет поступать из России. Кроме того, станция строится на российский кредит, покрывающий 90 процентов стоимости контракта на ее возведение. Сумма кредита - 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года.





Погашение основного долга по договору должно начаться после ввода АЭС в эксплуатацию. Однако белорусская сторона уже пыталась заговорить об отсрочке платежей.



