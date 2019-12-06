Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает телеканал «МИР 24». Борт номер один вылетел из национального аэропорта Минска. Пункт назначения – Сочи. Там у Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут накануне 20-летия создания Союзного государства Беларуси и России.

Накануне переговоры провели главы правительств двух стран. Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили , как продвигается согласование «дорожных карт» по интеграции.