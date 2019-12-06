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Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным
07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает телеканал «МИР 24». Борт номер один вылетел из национального аэропорта Минска. Пункт назначения – Сочи. Там у Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут накануне 20-летия создания Союзного государства Беларуси и России.
Накануне переговоры провели главы правительств двух стран.
Напомним, 5 декабря отвечая в ходе пресс-конференции
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Президенты России и Беларуси намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
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