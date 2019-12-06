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Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает телеканал «МИР 24». Борт номер один вылетел из национального аэропорта Минска. Пункт назначения – Сочи. Там у Александра Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут накануне 20-летия создания Союзного государства Беларуси и России.

Накануне переговоры провели главы правительств двух стран. Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили, как продвигается согласование «дорожных карт» по интеграции. 

Напомним, 5 декабря отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос ведущей телеканала «МИР» о том, как идет процесс интеграции России и Беларуси, Медведев отметил, что Союзное государство является «большой ценностью». Глава правительства признал, что обе страны «часто друг с другом спорят и высказывают обиды в эмоциональном порыве», при этом, по его словам, «объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий». Для сравнения: торговый оборот России с США составляет $25 млрд, а с Беларусью – $35 млрд. По словам Медведева, обе страны дорожат рынком друг друга.
 



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Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
 
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