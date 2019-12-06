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В Польше водители стали обязаны впускать перед собой соседние автомобили
07.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С сегодняшнего дня в
Напоминаем, как это работает, ведь в Беларуси такого еще нет, а польская полиция уже сегодня готова выписывать штрафы "непросветленным" нарушителям.
"Принцип попеременного движения"
Это правило должно минимизировать заторы и внести ясность в правила пропуска. Впускать перед собой нужно один автомобиль из заблокированной полосы. Если сразу слева и справа автомобили не могут продолжать движение, впустить нужно с каждой стороны по одному автомобилю:
Важно: это правило применимо в заторах и когда движение замедляется. Если скорость движения высокая, тормозить на юз и впускать соседа не нужно.
Многие поляки уже готовы к нововведению и поступали подобным образом из чувства вежливости. Пример из жизни, заснятый ранее в Кракове:
Коридор жизни
Также с 6 декабря в
Водители в самой левой полосе движения должны взяться левее, а водители с других полос движения - правее.
- Пускай эти правила станут нашими рефлексами, - пожелал водителям польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
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С сегодняшнего дня в Польше водители обязаны впускать перед собой автомобиль из соседней полосы, если перед тем образовалось препятствие или закончилась...
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