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В Польше водители стали обязаны впускать перед собой соседние автомобили

07.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С сегодняшнего дня в Польше водители обязаны впускать перед собой автомобиль из соседней полосы, если перед тем образовалось препятствие или закончилась полоса. Это первое из двух изменений в ПДД. Второе учит водителей правильно создавать "коридор жизни" для спецтранспорта.

В Польше водители стали обязаны впускать перед собой соседние автомобили

Напоминаем, как это работает, ведь в Беларуси такого еще нет, а польская полиция уже сегодня готова выписывать штрафы "непросветленным" нарушителям.

"Принцип попеременного движения"

Это правило должно минимизировать заторы и внести ясность в правила пропуска. Впускать перед собой нужно один автомобиль из заблокированной полосы. Если сразу слева и справа автомобили не могут продолжать движение, впустить нужно с каждой стороны по одному автомобилю:

В Польше водители стали обязаны впускать перед собой соседние автомобили

Важно: это правило применимо в заторах и когда движение замедляется. Если скорость движения высокая, тормозить на юз и впускать соседа не нужно.

Многие поляки уже готовы к нововведению и поступали подобным образом из чувства вежливости. Пример из жизни, заснятый ранее в Кракове:

Коридор жизни

Также с 6 декабря в ПДД закреплена схема, по которой автомобилисты должны отъехать в сторону и обеспечить беспрепятственный проезд для спецтранспорта:

В Польше водители стали обязаны впускать перед собой соседние автомобили

Водители в самой левой полосе движения должны взяться левее, а водители с других полос движения - правее.

- Пускай эти правила станут нашими рефлексами, - пожелал водителям польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

 
 
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