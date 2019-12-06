Источник материала: Новости Волковыска

У жителей приграничных населенных пунктов Гродненского, Щучинского, Берестовицкого, Свислочского, Волковысского, Мостовского, Зельвенского районов и города Гродно появилась возможность позвонить на короткий номер 145 и сообщить любую информацию о правонарушениях и преступлениях, связанных с незаконной транзитной миграцией, перемещением через государственную границу наркотиков, оружия, боеприпасов и контрабандой товарно-материальных ценностей.

Как сообщила начальник службы информации и связей с общественностью Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, по указанному единому номеру не будет предоставляться справочная информация о функционировании пунктов пропуска, порядке пересечения границы и иным вопросам, не относящимся к компетенции органов пограничной службы.

Указанный номер является единым и бесплатным для всех операторов сотовой сети, предоставляющих услуги связи на территории Республики Беларусь. Позвонить также можно со стационарного абонентского номера РУП «Белтелеком», рассказывает АвтоГродно.