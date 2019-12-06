Национальный центр современных искусств познакомит с традициями празднования Нового года

Источник материала: Вороновская газета





Выставка «Новый год. Антология праздника» откроется 12 декабря в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция выставки складывается из отдельных проектов, позволяющих увидеть цикличность ритуалов празднования. В частности, здесь можно проследить семейные и общественные традиции празднования Нового года по документальным свидетельствам XX века: любительским фотографиям, советским новогодним открыткам. Отдельно в экспозиции будут представлены работы белорусских графиков-иллюстраторов к детским книгам, а также произведения живописи из коллекции Национального центра современных искусств.

Выставочный проект включает в себя проведение тематических и обзорных экскурсий, мастер-классов, встречи с художниками-авторами для детей школьного возраста и взрослых.

Выставка продлится по 19 января.

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