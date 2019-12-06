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Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

07.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Группу «безвизовых» туристов с Северного полюса Вороново встречал песнями и хороводами — экскурсию по райцентру прибывшие Деды Морозы и Снегурочки начали с пешей прогулки по центральным улицам. Ну а главной достопримечательностью в предпраздничные дни стала, конечно же, площадь, где установлена высоченная новогодняя елка.

 
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Сегодня по всей Гродненщине ровно в 17.00 под трехкратное и громкое «Елочка, зажгись!» на зеленой красавице засверкала яркая иллюминация, дав старт череде предновогодних и рождественских мероприятий. Участниками торжественного зажжения разноцветной гирлянды на главной елке Вороновщины стали жители и гости поселка. С огромным интересом все наблюдали, как Крыска — символ 2020 года — на автовышке поднялась к самой верхушке новогодней ели. После ее «волшебного прикосновения» к зеленой красавице площадь залил яркий свет праздника.


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Настоящие народные гулянья развернулись на площади за час до этого события. Символ уходящего года Свинка и прилетевший на праздник Снегирь разогрели ребятню забавными конкурсами. Но посоревноваться в меткости, ловкости и скорости не прочь были и взрослые. С детской непосредственностью они отвечали на «каверзные» вопросы сказочных героев и за ответы получали не только призы, но и массу поводов для веселья.


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

 

Что говорят отдыхающие?


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Ольга Борисевич:

— Сегодня в необычных образах мы символично представляем Вороновский район электрических сетей — делаем жизнь наших земляков светлее и радостнее. Праздник классный, а вот погода подкачала. Дедов Морозов и Снегурочек собралось очень много, поэтому, думаю, уже завтра они наколдуют хороший, пушистый снежок. В преддверии праздников мы хотим поздравить  всех с Новым годом и Рождеством, а детей с предстоящими каникулами, которые они с нетерпением ждут. Пускай все желания, описанные в письмах волшебнику-Дедушке, обязательно сбудутся.

Станислав Потько:

 — Поход в магазин с внуками Егором и Настенькой неожиданно завершился чудесным праздником. Теперь уж точно Деду Морозу нужно поспешить, даже мы взрослые, как в детстве, ожидаем чуда. Спасибо организаторам за прекрасное настроение. Осталось дождаться снега и заветной даты.


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Екатерина Жих:

— Из соцсетей узнали, что в Вороново будет парад Дедов Морозов и Снегурочек, поэтому и пришли сегодня с подругой Ксенией Синявской на праздник. Очень понравились флешмоб, конкурсы и танцы. Хочу всем своим близким, родным и знакомым пожелать счастья и здоровья в новом году, веселого времяпрепровождения и новых знакомств!

 

После дружного хоровода и зажжения на главной елке огней счастья, как именовали иллюминацию ведущие, Деды Морозы со своими ледяными спутницами отправились в путешествие по району. В каждом уголке Вороновщины вскоре появятся вестники наступающих праздников.


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Кстати, в подготовке к Новому году и Рождеству не упустите возможность погулять по «Тропе сказок» в усадьбе Снегурочки в Больтиниках (с 21 декабря) и поучаствовать в интерактивном спектакле под открытым небом «Волшебное зеркало Снежной Королевы». А в новогоднюю ночь на площади всех ожидают чудеса и программа «Пока куранты бьют!»


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации


Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации
Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: знакомства
 
 
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Группу «безвизовых» туристов с Северного полюса Вороново встречал песнями и хороводами — экскурсию по райцентру прибывшие Деды Морозы и Снегурочки начали с...
 
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