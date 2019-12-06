Засверкала елка разными огнями! На Вороновщине прошла церемония зажжения праздничной иллюминации

Источник материала: Вороновская газета





Группу «безвизовых» туристов с Северного полюса Вороново встречал песнями и хороводами — экскурсию по райцентру прибывшие Деды Морозы и Снегурочки начали с пешей прогулки по центральным улицам. Ну а главной достопримечательностью в предпраздничные дни стала, конечно же, площадь, где установлена высоченная новогодняя елка.



































Сегодня по всей Гродненщине ровно в 17.00 под трехкратное и громкое «Елочка, зажгись!» на зеленой красавице засверкала яркая иллюминация, дав старт череде предновогодних и рождественских мероприятий. Участниками торжественного зажжения разноцветной гирлянды на главной елке Вороновщины стали жители и гости поселка. С огромным интересом все наблюдали, как Крыска — символ 2020 года — на автовышке поднялась к самой верхушке новогодней ели. После ее «волшебного прикосновения» к зеленой красавице площадь залил яркий свет праздника.































Настоящие народные гулянья развернулись на площади за час до этого события. Символ уходящего года Свинка и прилетевший на праздник Снегирь разогрели ребятню забавными конкурсами. Но посоревноваться в меткости, ловкости и скорости не прочь были и взрослые. С детской непосредственностью они отвечали на «каверзные» вопросы сказочных героев и за ответы получали не только призы, но и массу поводов для веселья.



























































Что говорят отдыхающие?







Ольга Борисевич:

— Сегодня в необычных образах мы символично представляем Вороновский район электрических сетей — делаем жизнь наших земляков светлее и радостнее. Праздник классный, а вот погода подкачала. Дедов Морозов и Снегурочек собралось очень много, поэтому, думаю, уже завтра они наколдуют хороший, пушистый снежок. В преддверии праздников мы хотим поздравить всех с Новым годом и Рождеством, а детей с предстоящими каникулами, которые они с нетерпением ждут. Пускай все желания, описанные в письмах волшебнику-Дедушке, обязательно сбудутся.

Станислав Потько:

— Поход в магазин с внуками Егором и Настенькой неожиданно завершился чудесным праздником. Теперь уж точно Деду Морозу нужно поспешить, даже мы взрослые, как в детстве, ожидаем чуда. Спасибо организаторам за прекрасное настроение. Осталось дождаться снега и заветной даты.







Екатерина Жих:

— Из соцсетей узнали, что в Вороново будет парад Дедов Морозов и Снегурочек, поэтому и пришли сегодня с подругой Ксенией Синявской на праздник. Очень понравились флешмоб, конкурсы и танцы. Хочу всем своим близким, родным и знакомым пожелать счастья и здоровья в новом году, веселого времяпрепровождения и новых знакомств!

После дружного хоровода и зажжения на главной елке огней счастья, как именовали иллюминацию ведущие, Деды Морозы со своими ледяными спутницами отправились в путешествие по району. В каждом уголке Вороновщины вскоре появятся вестники наступающих праздников.

























Кстати, в подготовке к Новому году и Рождеству не упустите возможность погулять по «Тропе сказок» в усадьбе Снегурочки в Больтиниках (с 21 декабря) и поучаствовать в интерактивном спектакле под открытым небом «Волшебное зеркало Снежной Королевы». А в новогоднюю ночь на площади всех ожидают чудеса и программа «Пока куранты бьют!»





































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.