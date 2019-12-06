Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

tut.by . С 8 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет





— С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».





С 8 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 61 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 71 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 93 копейки, ДТ — 1 рубль 71 копейку.





Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 1 декабря: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.