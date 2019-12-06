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Алексиевич о Лукашенко: Путин может прижать его к стенке, а тот по-крестьянски надеется его перехитрить

07.12.2019 19:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала положение действующей власти Беларуси и взаимоотношения ее президента Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.


Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина
kremlin.ru
Белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала положение действующей власти Беларуси и взаимоотношения ее президента Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.

В интервью журналу НВ литератор отметила, что в Беларуси выстроилась система власти, при которой белорусское общество ничего не решает, а за все решения отвечает лично Лукашенко.


Алексиевич также предположила, что общество в ее стране «не созрело для каких-то явных гражданских поступков».
 «И поэтому на самом деле мы не знаем, что происходит и как выглядят переговоры Лукашенко и Путина о перспективе интеграции Беларуси в Россию. Единственная надежда, что Лукашенко не захочет быть губернатором. Путин в любой момент может прижать его к стенке, а он как-то по-крестьянски надеется его перехитрить. Не знаю, уже, возможно, идет тихая аннексия, о которой мы даже не подозреваем», — сказала писательница.

По ее словам, после возвращения в Беларусь в 2013 году она застала другую страну и в настоящее время власти делают вид, как будто Алексиевич нет.

«Я не выступаю на официальном телевидении, а когда у меня были юбилеи, Александр Лукашенко делал вид, что меня не существует. И даже когда я получила Нобелевскую премию стояло полное молчание», — поделилась писательница.


В то же время литератор отметила, что считает себя «в каком-то смысле защищенной Нобелевской премией» по литературе, которую она получила в 2015 году, от действий властей.
 
 
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Белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала положение действующей власти Беларуси и взаимоотношения ее президента Александра Лукашенко с...
 
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