Электронный билет и мобильное приложение. Какие технологии внедрит Минтранс

Источник материала: Аргументы и факты

На форуме также присутствовали профессиональное сообщество и участники рынка из Беларуси, России, Украины, Литвы и Чехии.

Нововведения

– Думаю, все крупные перевозчики уже осознали, что без информационных технологий никуда. Поэтому появляются мобильные приложения, доступна информация о том, через какое время транспортное средство прибудет на остановочный пункт. Следующий этап, который мы ожидаем, – развитие систем оплаты проезда, – рассказал заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей ГЛАДКИЙ.

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На форуме отметили, что потребительские предпочтения людей меняются, и 2/3 пассажиров готовы прибегать к использованию новых технологий в сфере получения различных транспортных услуг.

С сентября 2018 года республиканское ОДО Белтранском является дочерним предприятием холдинга INFOBUS . Благодаря сотрудничеству компаний ожидаются следующие изменения:

автоматизированный контроль проездных документов при посадке пассажиров перронным контролером или водителем;

мобильное приложение для водителя, которое позволит продавать билеты за наличный и безналичный расчет с соблюдением всех требований законодательства; «Народ предлагает: сделать всем пенсионерам бесплатный проезд»

внедрение GPS-координат остановочных пунктов, мест посадки/высадки, доступных для пассажиров;

GPS-отслеживание места нахождения транспортных средств, доступное для пассажиров в мобильном приложении;

внедрение кабинета перевозчика для управления собственным транспортом;

круглосуточная поддержка пассажиров и партнеров;

внедрение покупки билетов с комбинированием различных видов транспорта;

оплата с помощью электронных систем (Яндекс.Деньги, Google Pay, Apple Pay).

Также туристические агентства, операторы, офисы по оформлению виз и трудоустройству за границей и другие игроки рынка смогут продавать билеты в любую точку мира без заказа экскурсий и туров. Пассажиру будет предоставлена полная информация с картой маршрута, GPS-адресом точки отправления, номером Call-центра.

Автобусы и электробусы

По данным Национального статистического комитета РБ, за период январь-октябрь 2019 года более 60% пассажиров страны выбрали автобусные перевозки среди других видов транспорта. Международный холдинг INFOBUS отмечает такие же предпочтения у пассажиров во всех европейских странах из-за удобства и относительной дешевизны билета на автобус. Минтранс прогнозирует дальнейший рост объема автобусных перевозок.

Андрей Гладкий обратил внимание на цель государственной программы 2016-2020 годов:

– Одна из них – обновление парка подвижного состава. Акцент делается на экологичных видах транспорта на электротяге, – сказал он. – В Минске принято решение о дополнительной закупке электробусов. Также прорабатывается вопрос о строительстве дополнительных трамвайных линий.

При этом представитель Минтранса признал, что есть проблемы с обновлением состава в регионах, так как закупки осуществляются за счет средств местных бюджетов.

Платежные терминалы

По мнению директора филиала «Минский автовокзал» Михаила МАРЦУЛЯ, справочные платежные терминалы, в которых можно купить билет, были бы уместны на промежуточных остановочных пунктах маршрутов. Пассажиры, покупающие талон у водителя, создают очередь и задерживают транспорт.

Предложение прокомментировал Юрий ЛАЦАПНЕВ, исполнительный директор ОДО Белтранском:

– Можно использовать и иные средства. Мы уже подготовили решение – автоматизированное рабочее место водителя. Это банковский терминал, совмещенный с кассой, который позволит водителю проводить оплату на одном устройстве как по наличному, так и по безналичному расчету.

Уже в первой половине 2020 года один из вариантов будет опробован на столичных маршрутах.

Также представители Минтранса сообщили, что в Минске планируется реализовать проект по оплате проезда в наземном транспорте банковской карточкой. Такое техническое решение тестируется сейчас на трамвайном маршруте №6.

INFOBUS-cтатистика Беларуси в 2019 году

Топ внутриреспубликанских направлений, январь-ноябрь

Минск, Национальный аэропорт «Минск», Гомель, Брест, Витебск, Гродно, Могилев.

Топ международных направлений, январь-ноябрь

Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс (город, преимущественно – аэропорт), Каунас, Киев, Чернигов, Ковель, Варшава, Рига, Брянск, Орел, Белосток.

Наиболее востребованный месяц для поездок

Июль.

INFOBUS является партнёром более 350 международных транспортных предприятий, объединяет 37 000 городов, предлагая более 50 000 рейсов. Холдинг INFOBUS представлен в Чехии, Украине, России и Беларуси.