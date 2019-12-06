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На встрече Лукашенко и Путина погас свет
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает приближенный к пресс-службе диктатора Telegram-канал «Пул первого»:
«Только Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры — в зале погас свет».
Лукашенко попытался разрядить обстановку шуткой. «Наверное, это Дима Песков?», — cказал диктатор.
Напомним, переговоры сегодня проходят в Сочи, в резиденции "Бочаров ручей".
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Об этом сообщает приближенный к пресс-службе диктатора Telegram-канал «Пул первого»:
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