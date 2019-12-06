Алексей Протас: «Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Мне важно подчеркнуть: я белорус»

— Канада или Беларусь?





— Беларусь. Хочется, чтобы нашу страну начали узнавать во всем мире. Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Понимаю, что мы с Россией близкие страны, но мне важно подчеркнуть: я белорус.





— Главная мечта, связанная с белорусским хоккеем?





— Моя персональная цель — достойно и мощно провести всю карьеру. Сделать все возможное, чтобы белорусов в НХЛ стало больше. Идеально, если получится состояться в Национальной хоккейной лиге, а последний сезон провести в ХК «Витебск». Это было бы красивым финалом, – сказал Протас.