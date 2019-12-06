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Почему за время визита Александра Лукашенко в Сербию часто нарушали протокол?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всё самое актуальное и обсуждаемое за минувшие 7 дней. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».
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Новости Беларуси. Всё самое актуальное и обсуждаемое за минувшие 7 дней. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя». Подробности...
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