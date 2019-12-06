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Путин: Россия и Беларусь продолжат работу над сближением

07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи проходит встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидер Беларуси прибыл в резиденцию «Бочаров ручей». Российский президент встретил своего коллегу на пороге, как дорогого гостя, передает телеканал «МИР 24».

Завтра Беларусь и Россия отметят 20-летие со дня подписания Договора о Союзном государстве. Сегодняшнюю встречу лидеры назвали крайне важной. На ней Путин и Лукашенко обсуждают итоги и дальнейшие перспективы интеграционного сотрудничества.

«Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь в России. Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, в сфере экономики, но не только, в социальной сфере, что я считаю важным, получали бы заметные преимущества», – заявил Путин.

«Мы приехали для того, чтобы проанализировать ход нашей работы, нашего договора и не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились о том, чтобы наши люди, наши субъекты имели равные условия для жизни, для работы», – отметил Лукашенко.

Накануне в Сочи прошла встреча премьеров двух стран Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Они обсуждали согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы в различных сферах.



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Теги: Минск
 
 
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Завтра страны отметят 20-летие со дня подписания Договора о Союзном государстве.
 
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