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Путин: Россия и Беларусь продолжат работу над сближением
07.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Сочи проходит встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидер Беларуси прибыл в резиденцию «Бочаров ручей». Российский президент встретил своего коллегу на пороге, как дорогого гостя, передает телеканал «МИР 24».
Завтра Беларусь и Россия отметят 20-летие со дня подписания Договора о Союзном государстве. Сегодняшнюю встречу лидеры назвали крайне важной. На ней Путин и Лукашенко обсуждают итоги и дальнейшие перспективы интеграционного сотрудничества.
«Мы приехали для того, чтобы проанализировать ход нашей работы, нашего договора и не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились о том, чтобы наши люди, наши субъекты имели равные условия для жизни, для работы», – отметил Лукашенко.
Накануне в Сочи прошла
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Завтра страны отметят 20-летие со дня подписания Договора о Союзном государстве.
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