﻿ «Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили литовских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили литовских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова

07.12.2019 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили литовских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходят уже в 23-й раз. В 2019 году участвуют пять стран. Накануне состоялись первые матчи. И мужская, и женская команды встречались с литовской сборной и вышли победителями в этих встречах.

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили литовских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова

Если подопечные Виктории Дацун уже к большому перерыву сняли все вопросы о победителе – 67:43, то юноши лишь в концовке добыли победу – 74:73.

7 декабря обеим нашим командам противостояли баскетболисты из Молдовы. Девушки, как и вчера, уверенно начали и уже к большому перерыву вели 57:10. Итоговые цифры – 123:26.

«Им есть над чем поработать». Белоруски разгромили литовских баскетболисток на турнире памяти Рыженкова

Полина Доменюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу (U-16):
Им есть над чем поработать. У нас командная игра, пасуемся хорошо. С Литвой было посложнее играть, они более собранные были, чем молдаване.

8 декабря, в заключительный день соревнований, девушки сыграют с командой Польши, а парни поборются с российской сборной. 

Люди в материале: Полина Доменюк
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск и минчане» за 07.12.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика