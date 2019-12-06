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В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе
В Риме ожидается +14. В Афинах будет +16 и ясно. Облачно с прояснениями в Софии.
Затянет небо над Анкарой. В Прибалтике ожидается +6 и порывистый ветер. В Варшаве прогнозируют +7 и дожди.
На два градуса прохладнее в Киеве. В Москве будет +3 и дождь.
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В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Вене. В Мадриде обойдётся без осадков, +6. В Риме...
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