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В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря

07.12.2019 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Вене. В Мадриде обойдётся без осадков, +6.

В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря

В Риме ожидается +14. В Афинах будет +16 и ясно. Облачно с прояснениями в Софии.

В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря

Затянет небо над Анкарой. В Прибалтике ожидается +6 и порывистый ветер. В Варшаве прогнозируют +7 и дожди.

В Москве +3, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 декабря

На два градуса прохладнее в Киеве. В Москве будет +3 и дождь.

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +8, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Вене. В Мадриде обойдётся без осадков, +6. В Риме...
 
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