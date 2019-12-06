﻿ Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

07.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в г. Ивье торжественно зажглась главная елка района! Вокруг лесной красавицы развернулось настоящее праздничное действо.  Яркое, красивое и долгожданное событие сопровождалось театрализованным представлением «Новогодний фейерверк», которое подготовил народный театр игры «Зеленый фургон». 

На празднике желающие смогли пообщаться с главной героиней мероприятия – красавицей елкой. Это было необычно и забавно!

На праздник приехал целый сказочный экспресс Дедов Морозов и Снегурочек, которые  провели для зрителей интересные игры и конкурсы, а также пригласили в традиционный хоровод у елки.

В этот вечер главная елка города  засверкала новогодними огнями, а улицы города осветила праздничная иллюминация.

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

И. Бутурля.

Фото С. Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в г. Ивье торжественно зажглась главная елка района! Вокруг лесной красавицы развернулось настоящее праздничное действо.  Яркое, красивое и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елизарьев: «Ходят полуголодные, а ничего не могут сделать. И мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть. Я просто безумно жалею этих женщин»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика