Главная елка района торжественно зажглась разноцветными огнями

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в г. Ивье торжественно зажглась главная елка района! Вокруг лесной красавицы развернулось настоящее праздничное действо. Яркое, красивое и долгожданное событие сопровождалось театрализованным представлением «Новогодний фейерверк», которое подготовил народный театр игры «Зеленый фургон».

На празднике желающие смогли пообщаться с главной героиней мероприятия – красавицей елкой. Это было необычно и забавно!

На праздник приехал целый сказочный экспресс Дедов Морозов и Снегурочек, которые провели для зрителей интересные игры и конкурсы, а также пригласили в традиционный хоровод у елки.

В этот вечер главная елка города засверкала новогодними огнями, а улицы города осветила праздничная иллюминация.









































































































И. Бутурля.

Фото С. Зенкевича.