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Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря

07.12.2019 21:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря
БЕЛТА

Переговоры с участием членов правительств продолжались более пяти с половиной часов.

Как сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, главы двух государств проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге. 

Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря
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