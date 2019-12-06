Переговоры с участием членов правительств продолжались более пяти с половиной часов.
Как сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, главы двух государств проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.
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Лукашенко и Путин проведут следующую встречу 20 декабря
07.12.2019 21:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Переговоры с участием членов правительств продолжались более пяти с половиной часов.
Как сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, главы двух государств проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.
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