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Вопросы ЖКХ и парковка по правилам. Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

07.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вопросы ЖКХ и парковка по правилам. Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

Всего на прямую линию поступило 18 звонков.

Практически все они касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Одна из жительниц агрогородка Руткевичи Щучинского района обратилась по поводу ремонта в общежитии, которое находится на балансе ЖКХ. Для решения вопроса нужно рассмотреть его более детально — ответственные службы займутся этим в ближайшее время.

Пожилая пенсионерка из Мостовского района просила помочь с утеплением жилого дома, который когда-то получила в пользование от местного сельхозпредприятия. Вопрос будет решаться на местном уровне, с участием исполнительных органов власти и хозяйства.

Можно ли чеки «Жилье» использовать на ремонт кровли и реконструкцию дома в целом, интересовалась жительница деревни Путришки Гродненского района. Ей дали положительный ответ и подробно разъяснили, куда нужно обратиться, чтобы осуществить задуманное.

Беспорядочной парковкой машин по улице Антонова был обеспокоен один из гродненских автолюбителей. По словам мужчины, водители просто заполонили улицу, паркуются, где им хочется, в том числе под запрещающими знаками. Этот вопрос входит в компетенцию сотрудников ГАИ, пояснили молодому человеку.

Жители улицы Пушкина в Гродно сетовали на отсутствие дворника, а одна из жительниц улицы Лиможа жаловалась на проблемы с вытяжной вентиляцией в доме. Этими вопросами займутся жилищно-коммунальные службы.

Обращались на прямую линию и те, кто долгое время не может разрешить гражданско-правовые споры. В числе других были и вопросы трудоустройства. Каждому, кто сегодня позвонил на прямую линию, даны детальные компетентные разъяснения.

Анна РАДЮК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Всего на прямую линию поступило 18 звонков. Практически все они касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Одна из жительниц агрогородка Руткевичи Щучинского...
 
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