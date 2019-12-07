Синоптики объявили желтый уровень опасности на 8 декабря

pogoda.by. В ночь на воскресенье местами по стране ожидается ветер порывами до 15−18 м/с, сообщает сайт









В ночные часы 8 декабря (воскресенье) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по северу Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица.