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Третья в Слуцке точка «Like Cafe» откроется сегодня. Есть новинки
08.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Третья в Слуцке точка сети «Like Cafe» откроется на остановке возле «садика голова» в воскресенье, 8 декабря, в 12:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили владельцы заведения.
По обновлённой концепции сети, в каждом новом кафе будут представлены блюда, которые не были представлены в предыдущих.
Так что нового здесь?
Организаторы отметили, что «Президентская» будет отличаться от классической не размерами, а составом: «Это совершенно другие ингредиенты и новый вкус».
Кроме этого в воскресенье «Like Cafe» на ул. М. Богдановича 33-а будет угощать всех желающих ароматной кукурузой. «В день открытия бесплатно накормим весь город ароматной горячей "кукурузой"», — рассказали владельцы.
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Третья в Слуцке точка сети «Like Cafe» откроется на остановке возле «садика голова» в воскресенье, 8 декабря, в 12:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили владельцы заведения.
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