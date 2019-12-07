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Третья в Слуцке точка «Like Cafe» откроется сегодня. Есть новинки

08.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Третья в Слуцке точка «Like Cafe» откроется сегодня. Есть новинки

    Фото: instagram.com/likecafeslutsk

Третья в Слуцке точка сети «Like Cafe» откроется на остановке возле «садика голова» в воскресенье, 8 декабря, в 12:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили владельцы заведения.

По обновлённой концепции сети, в каждом новом кафе будут представлены блюда, которые не были представлены в предыдущих.

Так что нового здесь?

  • В меню появится варёная кукуруза в зёрнах, с добавлением сыра, различных топпингов и соли на выбор
  • Кофемашина-автомат заменена на профессиональную
  • Добавлены натуральные «зимние» чаи на основе фруктового пюре
  • И позиция, которая уже давно в была меню, но оставалась не доступной для заказа - шаурма «Президентская»

Организаторы отметили, что «Президентская» будет отличаться от классической не размерами, а составом: «Это совершенно другие ингредиенты и новый вкус».

Кроме этого в воскресенье «Like Cafe» на ул. М. Богдановича 33-а будет угощать всех желающих ароматной кукурузой. «В день открытия бесплатно накормим весь город ароматной горячей "кукурузой"», — рассказали владельцы.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Третья в Слуцке точка сети «Like Cafe» откроется на остановке возле «садика голова» в воскресенье, 8 декабря, в 12:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили владельцы заведения.
 
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