Третья в Слуцке точка «Like Cafe» откроется сегодня. Есть новинки

Источник материала: Слуцк Город





Фото: instagram.com/likecafeslutsk

Третья в Слуцке точка сети «Like Cafe» откроется на остановке возле «садика голова» в воскресенье, 8 декабря, в 12:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили владельцы заведения.

По обновлённой концепции сети, в каждом новом кафе будут представлены блюда, которые не были представлены в предыдущих.

Так что нового здесь?

В меню появится варёная кукуруза в зёрнах, с добавлением сыра, различных топпингов и соли на выбор

Кофемашина-автомат заменена на профессиональную

Добавлены натуральные «зимние» чаи на основе фруктового пюре

И позиция, которая уже давно в была меню, но оставалась не доступной для заказа - шаурма « Президентская »

Организаторы отметили, что «Президентская» будет отличаться от классической не размерами, а составом: «Это совершенно другие ингредиенты и новый вкус».

Кроме этого в воскресенье «Like Cafe» на ул. М. Богдановича 33-а будет угощать всех желающих ароматной кукурузой. «В день открытия бесплатно накормим весь город ароматной горячей "кукурузой"», — рассказали владельцы.



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