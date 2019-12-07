Именно такие вопросы крутились у меня в мыслях во время просмотра детского «Евровидения»…
Е. Кузнецова, Могилев
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«Зачем из 10-летних девочек делают 25-летних девушек?»
08.12.2019 07:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Именно такие вопросы крутились у меня в мыслях во время просмотра детского «Евровидения»…
Е. Кузнецова, Могилев
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