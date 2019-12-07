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«Зачем из 10-летних девочек делают 25-летних девушек?»

08.12.2019 07:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Зачем из 10-летних девочек делают 25-летних девушек?»
АиФ

«Зачем из 10-летних девочек делают 25-летних девушек?» Польша второй год подряд выиграла детское «Евровидение», Беларусь – 11-я
Почему дети так спешат взрослеть? Зачем из 10-летних девочек делают 25-летних девушек? Где детская непосредственность, веселье, задор? Почему нынешнее молодое поколение поет о неразделенной любви, а не о дружбе?

Именно такие вопросы крутились у меня в мыслях во время просмотра детского «Евровидения»…

Е. Кузнецова, Могилев

 
 
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АиФ Польша второй год подряд выиграла детское «Евровидение», Беларусь – 11-я Почему дети так спешат...
 
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