«Чтобы спокойно отдохнуть». Работникам «Беларуськалия» предложили уйти на каникулы за свой счет

Источник материала: Слуцк Город

«В понедельник нам озвучили, что с 31 декабря по 7 января объявляются каникулы и людей отправляют в отпуск за свой счет, чтобы минимизировать количество рабочих на предприятии», — рассказал обратившийся в редакцию TUT.BY сотрудник «Беларуськалия».

Руководство предриятия пояснило: дополнительные выходные можно взять по желанию, чтобы обеспечить себе «непрерывный отдых на новогодние и рождественские праздники».

По мнению работника «Беларуськалия», пожелавшего остаться анонимным, отдыхать в итоге будут «процентов 95 сотрудников».

— Насколько я понимаю, это связано с тем, что у нас пока не заключены контракты по сбыту руды. Получается, работать нет смысла: нет контрактов — нет сбыта, проще отправить людей отдыхать, а то потом нечем будет зарплату платить, — поясняет собеседник.

Он отмечает, что брать выходные за свой счет сотрудникам до этого никогда не предлагали.

— Сколько я тут работаю и вообще живу в Солигорске, такого не было. Даже когда был конфликт с «Уралкалием», платили 2/3 оклада, — говорит мужчина.

На предприятии заверили, что принудительно отправлять работников в отпуска за свой счет не будут.

— Учитывая многочисленные обращения работников, руководством предприятия принято решение предоставить возможность непрерывного отдыха на новогодние и рождественские праздники, — пояснил помощник генерального директора «Беларуськалия» Вадим Шумак. — В период с 31 декабря по 7 января и так будет пять выходных, остается два рабочих дня — 3 и 4 января. Если человек, например, запланировал какую-то поездку, он может взять эти дни и спокойно отдохнуть.

— Но оплачиваться эти выходные не будут?

— Если у человека в это время стоит отпуск по графику, он будет оплачен, либо если есть основания на оплату дополнительных выходных дней по коллективному договору. При этом технологический процесс будет организован так, что работники, не изъявившие желания дополнительно отдохнуть, будут задействованы в производстве в соответствии с их графиком работы.