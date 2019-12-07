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Будьте бдительны! Мошенники притворяются работниками банков и выманивают реквизиты платежных карт

08.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Никогда еще мошенники не атаковали владельцев пластиковых карт так, как в последнее время. В правоохранительные органы еженедельно поступают сотни заявлений от жертв так называемого вишинга – метода, при котором мошенник звонит и представляется сотрудником банка, чтобы выведать реквизиты платежной карточки, а затем снять с нее имеющиеся средства.

Будьте бдительны! Мошенники притворяются работниками банков и выманивают реквизиты платежных карт

Несмотря на то, что сайты банков пестрят правилами безопасности, а на мобильные устройства приходят предупреждающие о действиях мошеннников смс-сообщения, белорусы продолжают сообщать псевдосотрудникам банков реквизиты платежных карт.

О чем же следует помнить, чтобы не стать очередной жертвой вишинга?

✅ 1. Если вам поступил звонок от имени якобы сотрудника банка, не вступайте с ним в разговор. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте. Не секрет, что злоумышленники сегодня активно пользуются IP-телефонией. Это позволяет использовать номера, которые похожи на официальные номера банков. Иногда эти номера и вовсе могут совпадать!

✅ 2. Сотрудник банка и без звонка должен знать вашу фамилию, паспортные данные, сколько денег осталось у вас на карте. Если кто-то по телефону начинает спрашивать у вас что-то подобное, смело завершайте разговор и сообщайте о подозрительном звонке в банк.

✅ 3. Есть информация, которую должны знать только вы. Банки никогда не звонят сами и не спрашивают по телефону у клиентов полный номер карточки, срок ее действия, логин и пароль к интернет-банкингу, кодовое слово, код из СМС-сообщения. Важно! Подобные сведения банк может спросить только в том случае, если клиент позвонил сам. Если вам позвонили и просят сказать что-то из выше перечисленного — на другом конце провода, скорее всего, мошенник.

✅ 4. Популярная схема мошенников – напугать владельца карточки. Могут быть использованы различные вариации: «С вашей картой происходят какие-то мошеннические транзакции»; «С вашего счета уже списали деньги, а чтобы спасти то, что осталось, надо все перевести на временный счет»; «На ваше имя поступила заявка на кредит, нужны ваши данные, чтобы отменить»; «Скажите срочно пароль, а не то мы заблокируем карточку». Важно! Если с вашей картой действительно какие-то проблемы, то банк может сам ее заблокировать (такие случаи были, например, когда резко менялась география совершения операций по карте). Но в любом случае все подобные вопросы нужно решать в отделении банка, а не по телефону.

✅ 5. Еще одна уловка мошенников представляет собой рассылку СМС или сообщений в соцсетях со ссылками, перейдя по которым, вы сами устанавливаете на смартфон или ноутбук вредоносное программное обеспечение для воровства персональной информации.

Поэтому не переходите по сомнительным ссылкам и установите на компьютере или ноутбуке антивирусную программу, которую ежедневно обновляйте.

Денис КУЗЬМИЧ,
старший оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД

 
 
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Никогда еще мошенники не атаковали владельцев пластиковых карт так, как в последнее время. В правоохранительные органы еженедельно поступают сотни заявлений
 
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