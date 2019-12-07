Эксперты: фальшивомонетчики чаще всего подделывают 100-долларовые купюры

Источник материала: Полымя

Из денежного оборота продолжают изыматься поддельные банкноты. В связи с этим сотрудники Кореличского РОВД призывают жителей района быть предельно бдительными при осуществлении операций с наличными деньгами и помнить о том, что основная масса фальшивых банкнот сбывается на рынках, в магазинах, а также при совершении незаконных сделок с иностранной валютой.





Большая часть всех фальшивых банкнот в американской валюте приходится на долю 100-долларовых подделок. Они, как правило, поступают в Беларусь из-за рубежа, где изготавливаются на профессиональном оборудовании. Наибольшее количество валютных подделок ввезено на территорию Республики Беларусь из России, Польши, Украины, Литвы. Нередко в кошельки граждан фальшивые доллары попадают при приобретении их с рук, при продаже вещей по объявлениям. Поэтому в целях не только экономической, но и личной безопасности, лучше не участвовать в сомнительных сделках.

Когда нет возможности проверить долларовую купюру на специальном аппарате, внимательно осмотрите банкноту. Портреты, розетки, виньетки, орнамент на настоящих долларах напечатаны так, что линии рисунков выпуклы, и это заметно невооруженным глазом. Если потрогать настоящие рисунки, то они кажутся немного шероховатыми, надпись в верхней части любой банкноты будет ощущаться слегка выпуклой. Кстати, бумага настоящих долларов достаточно эластична на ощупь, но вдобавок она и «хрустит», чего недостает фальшивкам.

Кустарные подделки нередко сводятся к тому, что к единице доклеивают вырезанные из других купюр нули, и тогда один доллар становится сотней или пятерка превращается в пятьдесят долларов. Предупредить такую ошибку можно, запомнив портреты на банкнотах.

Не забывайте также, что на каждой купюре на английском языке указан прописью ее номинал. Обычно фальшивки крупных достоинств пытаются сбыть, пряча подделки между подлинных купюр в тех местах, где люди спешат и невнимательны: в магазинах, на вокзалах, в барах. Помните: обнаружив фальшивку, не старайтесь ее сбыть, поскольку это действие сопряжено с уголовной ответственностью.

Поддельные белорусские рубли, как правило, изготавливаются на компьютерной и копировально-множительной технике. Чаще всего на них отсутствуют водяные знаки, имитация защитной нити с микротекстом, цветные волокна в толще бумаги, а также рельефность на метке для людей с ослабленным зрением.

В Республике Беларусь уголовная ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт подделок предусмотрена статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом.

Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО,

старший оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями

Кореличского РОВД