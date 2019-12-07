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Со 2 по 28 декабря в Кореличском районе проходит республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!»

08.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Все мы любим праздники. И особенно здорово, когда они от начала и до конца проходят благополучно. В канун Рождества и Нового года у спасателей, как правило, начинается «жаркая» пора.

Со 2 по 28 декабря в Кореличском районе проходит республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!»

Чтобы предупредить ситуации с неприятными, а порой и трагическими последствиями в период Рождественских и Новогодних праздников, со 2 по 28 декабря в нашем районе проходит республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!».

Работники МЧС с лекциями по основам безопасности жизнедеятельности, тематическими конкурсами и викторинами, беспроигрышными лотереями, обучающими фильмами и роликами посетят дошкольные учреждения образования, наведаются в семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также в дома семейного типа.

В местах продажи пиротехнических изделий спасатели вместе с активистами БМООСП проведут с покупателями профилактические беседы, предложат инструкции по использованию пиротехники, памятные календари. Желающие смогут сделать безопасное селфи со сказочными персонажами.

Финал акции пройдет в районном Центре культуры и народного творчества, где всех ждут необычные поздравления, развлекательные эстрадные номера, розыгрыш призов и подарков. Давайте проведем новогодние праздники весело и безопасно!

Екатерина ЗУЗО,
инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

 
 
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Все мы любим праздники. И особенно здорово, когда они от начала и до конца проходят благополучно. В канун Рождества и
 
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