Председатель Кореличской РО ОСВОД Александр Кандрусик напоминает о смертельной опасности тонкого льда

Источник материала: Полымя

Утром 22 декабря 2018 года 87-летний житель Кореличского района, переходя замерзшую реку Рутку, провалился под лед и утонул. Всего в прошлом году коварный лед унес жизни 6 жителей области. Чтобы трагедии 2018 года не повторились, уже сегодня, когда кореличские водоемы только начинают покрываться льдом, стоит вспомнить основные меры предосторожности.





Крепкий лед появляется на водоемах только при устойчивых морозах. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Даже если на первый взгляд он кажется прочным, рисковать не стоит – на одном водоеме в разных местах лед замерзает неравномерно. При температуре воздуха выше 0 градусов в течение трех дней даже прочный лед становится опасным.

Наиболее опасной в начале зимы считается середина водоема, где лед замерзает в последнюю очередь. Прочность льда можно определить по цвету. Так, матово-белый или желтоватый лед самый непрочный и ненадежный. Лед белого цвета уже крепче, а самым прочным считается лед голубого цвета.

Важно помнить, что на лед нельзя выходить в темное время суток и при плохой видимости, а также, если он трещит. Не искушайте судьбу, не переезжайте водоемы на автомобильном и гужевом транспорте вне специально оборудованных переправ.

Не стоит проверять прочность льда ударом ноги, лучше это делать палкой. Особенно осторожным нужно быть в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы. Не собирайтесь большими группами: лед может провалиться на значительной площади. При движении соблюдайте дистанцию 5-6 метров.

Александр КАНДРУСИК, председатель Кореличской РО ОСВОД,

Екатерина ЗУЗО, инспектор СПиВО Кореличского РОЧС