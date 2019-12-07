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Добровольная дружина СПК «Жуховичи» показала высокие результаты на областных соревнованиях

08.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В состав добровольной дружины СПК “Жуховичи”, созданной 2 декабря 2013 года, входят командир дружины Виктор Малышко и члены дружины Александр Романович, Дмитрий Зарубайко, Александр Дуко, Андрей Януш. Ежегодно жуховичские дружинники участвуют в областных соревнованиях, где показывают стабильно хорошие результаты. 2019 год не стал исключением.

Добровольная дружина СПК «Жуховичи» показала высокие результаты на областных соревнованиях

По итогам проведенного первого этапа смотра-конкурса добровольных дружин Кореличчины дружинники из СПК «Жуховичи» были признаны лучшими. Они отправились представлять район на областные соревнования, которые прошли на базе войсковой части 5522 в г. Гродно. Команда добровольной дружины СПК «Жуховичи» достойно выступила во втором этапе смотра-конкурса, заняв восьмое общекомандное место из девятнадцати возможных. В индивидуальном зачете командир дружины Виктор Малышко завоевал десятое место из девяноста пяти участников. Кореличские дружинники показали твердые теоретические знания и практические навыки в таких разделах, как медицинская подготовка, строевой смотр, специальная подготовка и дартс.

Члены добровольной дружины совместно с сотрудниками Кореличского РОВД принимают активное участие в охране общественного порядка, предотвращают факты административных правонарушений. С начала года дружинниками осуществлено 143 выхода на дежурство, в течение которых отработано 572 часа, принято участие в задержании 30 правонарушителей общественного порядка.

Виктор ЗИНЧЕНКО,
вриод старшего инспектора по разрешительной работе
ООПиП МОБ Кореличского РОВД

 
Теги: Гродно
 
 
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В состав добровольной дружины СПК “Жуховичи”, созданной 2 декабря 2013 года, входят командир дружины Виктор Малышко и члены дружины Александр
 
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