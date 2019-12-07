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В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов

08.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов
Радоваться жизни, несмотря ни на что. Таков девиз многих людей с ограниченными возможностями. 3 декабря отмечался Международный день инвалидов. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в территориальном центре социального обслуживания Пинского района.

Председатель районной организации ОО «БелОИ» Аркадий Палейчук поздравил всех с праздником и 31-й годовщиной со дня образования районной организации инвалидов. В настоящее время в ней состоит 1 150 человек, которые включены в 23 первичные организации при сельисполкомах района и одну первичку при правлении РО ОО «БелОИ».


В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов
 В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов
Организация инвалидов – это общественная организация, и она живет благодаря помощи неравнодушных людей. А.Ф. Палейчук отметил, что за три года, с 2017-го по 2019-й, было получено 4 750 рублей спонсорской помощи. Среди тех, кто помогает районной организации инвалидов, ОАО «Савушкин продукт», Приорбанк, ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО «Белмедпоставка», ЗАО «Медтехника», СПМК-11, ОАО «Лопатино». В этом году было закуплено 40 комплектов постельного белья, 150 человек получили вещевую помощь, около 60 человек получат новогодние подарки.

А.Ф. Палейчук поблагодарил председателей первичных организаций за работу на местах. Особенно он отметил председателя первичной организации Боричевичского сельисполкома Н.Н. Романчука, более 30 лет возглавляющего первичку, а также председателей первичных организаций: Пинковичского сельисполкома – В.К. Кисель, Парохонского – Т.И. Мурашкевич, Дубойского – Р.П. Красько, Молотковичского – В.В. Толковца, Лыщенского – Ж.Н Лебедевскую, Новодворского – О.М. Шпаковскую, Сошненского – Т.В. Бобко.


В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов

Николай Романчук


В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов

Анна Шоломицкая

Представители районной организации инвалидов на протяжении 10 лет являются участниками областного фестиваля «Вместе мы сильнее», трижды участвовали в республиканском фестивале «Славянский базар» среди инвалидов в Витебске. Не единожды побывал на областном фестивале Н.Н. Романчук. Этот год не стал исключением, и Николай Николаевич стал обладателем диплома 2-й степени в номинации «Исполнительские виды искусства. Народный вокал», а также получил диплом за участие. Активным участником творческих конкурсов является А.Д. Шоломицкая из д. Шоломичи. В 2017 году на областном фестивале Анна Давыдовна завоевала два диплома 1-й степени, в прошлом году в Витебске также получила два диплома – 1-й степени в отборочном туре и диплом 3-й степени на конкурсе «Славянского базара» среди инвалидов. К слову, Анна Давыдовна 37 лет проработала в сфере культуры – была завклубом и завбиблиотекой в Шоломичах, всегда пела в коллективах художественной самодеятельности, объездила с концертами весь район и область. Ее девиз – жить с радостью, несмотря на проблемы со здоровьем, с улыбкой на лице встречать неприятности.

В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов
 В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов
С праздником присутствовавших в зале поздравили гости мероприятия – заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский, начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Василий Огиевич, директор ТЦСОН Пинского района Тамара Лебедевская, председатель районной организации ветеранов Михаил Заранко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС Олег Червяковский.

Дмитрий Полховский подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями являются полноправными гражданами нашего государства. А реализуемые госпрограммы, в частности, в рамках безбарьерной среды, дают им возможность почувствовать себя нужными обществу. И это самое главное.

Прекрасный концерт подготовил для участников мероприятия народный ансамбль народной песни «Рабіначкі» Стытычевского сельского Дома культуры. Сюрпризом для всех стало исполнение песен и припевок Николаем Романчуком и Анной Шоломицкой.

Инна УРБАНОВИЧ
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В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов В территориальном центре соцобслуживания Пинского района торжественным мероприятием отметили Международный день инвалидов

 
Теги: Витебск
 
 
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