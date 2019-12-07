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В Минске набирают популярность парковки для высадки детей возле школ

08.12.2019 09:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске набирают популярность парковки для высадки детей возле школ
Фото из открытых источников

В Минске появляются специальные остановки для высадки детей, которых родители привозят на занятия на личном автомобиле. В частности, парковки уже открылись в Партизанском районе напротив гимназии №7, в Советском районе на ул. Мирошниченко напротив СШ №34, на ул. Л. Беды по соседству с СШ №53.

В Минске набирают популярность парковки для высадки детей возле школ В Минске к концу 2019 года увеличится количество парковок

Подобные места для остановки обозначены специальным знаком, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1». При этом стоянка в специальном «кармане» разрешена не более двух минут. По мнению специалистов, этого вполне хватает, чтобы высадить или посадить в машину школьника.

Тех, кто будет использовать данные места не по назначению, к примеру, занимать парковку продолжительное время, ожидает штраф. Соблюдение правил будет контролировать ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоянка в специальном «кармане» разрешена не более двух минут.
 
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