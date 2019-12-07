В Минске набирают популярность парковки для высадки детей возле школ

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске появляются специальные остановки для высадки детей, которых родители привозят на занятия на личном автомобиле. В частности, парковки уже открылись в Партизанском районе напротив гимназии №7, в Советском районе на ул. Мирошниченко напротив СШ №34, на ул. Л. Беды по соседству с СШ №53.

Подобные места для остановки обозначены специальным знаком, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1». При этом стоянка в специальном «кармане» разрешена не более двух минут. По мнению специалистов, этого вполне хватает, чтобы высадить или посадить в машину школьника.

Тех, кто будет использовать данные места не по назначению, к примеру, занимать парковку продолжительное время, ожидает штраф. Соблюдение правил будет контролировать ГАИ.