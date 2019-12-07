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Китайские ученые скрестили обезьян и свиней, чтобы выращивать человеческие органы

08.12.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые создали первые в мире гибриды свиньи-обезьяны для того, чтобы выращивать человеческие органы для пересадки.




Об этом сообщает New Scientist.

Два поросенка родились в китайской лаборатории, но умерли в течение недели.

Эксперимент проводится на фоне попытки испанского ученого Хуана Карлоса Айзпису Белмонте создать свинью-человеческую химеру два года назад.

По словам Тан Хая из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине, это первый в истории опыт рождения доношенных химер.

Тан и его команда вводили генетически модифицированные клетки обезьяны в более чем 4000 эмбрионов свиней, прежде чем вживлять их в свиноматок

Десять поросят родились, но только два из них были химерами – с тканями в сердце, печени, селезенке, легких и коже, частично состоящими из клеток обезьяны. Они умерли в течение недели.

Ученые подозревают, что неудача была связана с процессом ЭКО (оплодотворение вне тела), а не с химеризмом (сосуществование клеток разных генотипов в одном организме), так как процесс оплодотворения у свиней работает не так хорошо, как у людей и других животных.

В настоящее время Тан ищет альтернативу, чтобы попытаться создать здоровых животных с большей долей клеток обезьян.

В ТЕМУ 


- В ноябре 2018 года на генетическом саммите в Гонконге китайский ученый Цзянькуй Хэ рассказал, что в ходе ЭКО отредактировал эмбрионы от семи пар, где отцы имеют ВИЧ-положительный статус. Он заявил, что одна из процедур закончилась беременностью и удачным появлением на свет двух девочек-близняшек, устойчивых к ВИЧ.

Сразу после этого заявления ученый исчез. Позже стало известно, что его взяло под охрану правительство Китая.

Власти Китая сообщили, что эксперимент нарушает законы страны и ученого ждет наказание. Комиссия пришла к выводу, что Хэ действовал "намеренно скрытно" и подделал договоры с парами, участвовавшими в его исследовании.

Ученые из разных стран призвали ввести пятилетний мораторий на изменение человеческих генов в жизнеспособных эмбрионах, пока не появится механизм, позволяющий достоверно оценить все риски.

Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подозревают, что на самом деле китайский ученый Цзянькуй Хэ отредактировал геномы детей для того, чтобы улучшить их когнитивные способности, а борьба с ВИЧ - только прикрытие.
 
 
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Ученые создали первые в мире гибриды свиньи-обезьяны для того, чтобы выращивать человеческие органы для пересадки.
 
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