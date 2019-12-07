С полок многих магазинов исчез российский сахар

В Беларуси с 1 октября на 90 дней ввели предельную минимальную розничную цену на белый кристаллический сахар — 1,5 рубля. Причина — появление в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского. В конце декабря власти могут продлить действие своего решения, как это было в 2018 году.





До введения госрегулирования с 1 октября этого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля.





Из российского сахара в наших магазинах основном была представлена торговая марка «Мелькруп».





Однако сейчас с полок магазинов многих торговых сетей исчез российский сахар. В Минске его нет, к примеру, в универсаме «Центральный» (белорусский здесь продают по 1,55 рубля), в магазинах «Копилка» (белорусский стоит 1,5 рубля), в большинстве магазинов «Соседи» (наш продают по 1,5 рубля). На сайте «Е-доставки» также ограничен выбор, в продаже есть сахар-песок «Шугарик» по 1,5 рубля за килограмм. Остальной — белорусский, он тоже стоит по 1,5 рубля. В магазинах «Рублевский», которые в августе 2018 года приобрела группа компаний «Санта», также ограниченный выбор российского сахара. К примеру, в магазине по улице Уманской в Минске продают сахар компании «Цитадель» (город Курск") по 1,39 рубля за 900 граммов (1,54 рубля за килограмм в пересчете). Белорусский сахар стоит здесь по 1,54 рубля за килограмм. Но если взять упаковку в 5 килограммов, то один кило обойдется в 1,5 рубля в пересчете.





Торговля: «Скоро российский сахар появится на полках»





В торговых сетях заверяют, что в скором времени в продаже появится российский сахар. При этом добавляют, что на прилавках хватает белорусского.





«Российской сахар торговой марки „Мелькруп“, действительно, закончился, так как последние дни был на остатках. Насколько мы знаем, такая же ситуация и по другим сетям. Вместе с тем, это временно — скоро российский сахар появится на полках, — рассказывает коммерческий директор сети магазинов „Санта“ Виктория Малойло. — Сейчас как раз ведутся переговоры по цене и дальнейшим поставкам. Но если честно, выбор сахара и так богатый. Например, в сеть „Санта“ его исправно поставляют сахарные заводы из Жабинки, Скиделя и Городеи».





Еще в одной торговой сети поясняют, что российский сахар торговой марки «Мелькруп» рассматривают как вариант поставки «in-out», то есть еменные поставки с хорошей скидкой. «В отличие от белорусских сахарных заводов, которые осуществляют поставки на постоянной основе, насчет „Мелькрупа“ ведутся переговоры по каждой следующей поставке. Прежнюю распродали, сейчас обсуждается новая. Обычный технический процесс», — рассказали в торговой сети.





В другой торговой сети сообщили, что поставки российского сахара торговой марки «Мелькруп» прекратили из-за того, что было прекращено действие на территории Беларуси деклараций соответствия на этот товар. Эта специальная форма подтверждения изготовителем, поставщиком или продавцом соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических нормативов. Декларация выдается по конкретной продукции (наименование, тип, вид, марка, артикул) или группе однородной продукции, на которую действуют единые требования по подтверждению соответствия.









Какие претензии в Беларуси были к российскому сахару?





В ноябре Брестский облисполком сообщил, что специалисты областной инспекции Госстандарта при проверке в одной из торговых сетей нашли товар, которые не соответствуют требованиям техрегламентов таможенного союза по качеству и безопасности. Среди этих товаров был в том числе сахар торговой марки «Мелькруп», фасовка 900 граммов. Вопросы были к сахару двух фасовок — от 10 августа и 27 июля этого года. «Сахар наименованию не соответствует по органолептическому показателю качества „запах“, установленному ГОСТ 33222: в результате испытаний обнаружено наличие сильного постороннего запаха в сухом сахаре, что не допускается, — сообщается на сайте облисполкома. — По результатам проверки прекращено действие на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии, которыми сопровождалась вышеуказанная продукция».





В октябре этого года сообщалось, что Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" обнаружил несоответствие органолептическим показателям в сахаре торговой марки «Мелькруп» (изготовитель — компания «Селтинг», Брянск, импортер — компания «Юнифуд»). Дата фасовки сахара — 10 августа этого года, сообщает газета «Дняпровец»





В Минске в 2017 году специалисты Госстандарта нашли в торговых сетях 170,5 тонн некачественного сахара российского производства, были вопросы к цвету и запаху. В некоторых случаях — к фасовке, в упаковке было меньше граммов, чем заявлялось.