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Виктор Гончаренко выматерился в разговоре с судьями после игры с "Краснодаром"

08.12.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). После финального свистка 42-летний специалист вместе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к судьям в район центрального круга.



ЦСКА Виктора Гончаренко сыграл вничью с "Краснодаром" Александра Мартыновича

Гончаренко в разговоре с арбитрами использовал мат, в частности, сказал: "И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься".

Главным судьей матча был Василий Казарцев. Арбитры трижды останавливали игру примерно на пять минут, так как использовали ВАР: после гола Ивана Облякова на 15-й минуте, перед пенальти в ворота ЦСКА на 58-й минуте, а также в концовке в эпизоде с Кириллом Набабкиным.

13 ноября Гончаренко дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи, один из них — условно.

Перед началом второго тайма матча 16-го тура РПЛ "Сочи" — ЦСКА (2:3) тренер на повышенных тонах и с использованием матча общался с главным судьей Станиславом Васильевым, отмечает sports.ru.
 
 
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Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). После финального свистка 42-летний...
 
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