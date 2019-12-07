|
Виктор Гончаренко выматерился в разговоре с судьями после игры с "Краснодаром"
Источник материала: Партизан
Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). После финального свистка 42-летний специалист вместе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к судьям в район центрального круга.
ЦСКА Виктора Гончаренко сыграл вничью с "Краснодаром" Александра Мартыновича
Гончаренко в разговоре с арбитрами использовал мат, в частности, сказал: "И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься".
Главным судьей матча был Василий Казарцев. Арбитры трижды останавливали игру примерно на пять минут, так как использовали ВАР: после гола Ивана Облякова на 15-й минуте, перед пенальти в ворота ЦСКА на 58-й минуте, а также в концовке в эпизоде с Кириллом Набабкиным.
13 ноября Гончаренко дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи, один из них — условно.
Перед началом второго тайма матча 16-го тура РПЛ "Сочи" — ЦСКА (2:3) тренер на повышенных тонах и с использованием матча общался с главным судьей Станиславом Васильевым, отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). После финального свистка 42-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)