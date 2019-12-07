Источник материала: Вороновская газета





11 декабря 2019 года в городе Гродно пройдет семинар для государственных СМИ Гродненской области ”Региональные СМИ в эпоху цифровизации: форматы и конкурентоспособность на медиарынке“.

Организаторы – Министерство информации Республики Беларусь, Гродненский областной исполнительный комитет.

Семинар проводится в целях стимулирования развития региональных СМИ в эпоху активного внедрения цифровых технологий.

В мероприятии примут участие представители руководства Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства информации, местного самоуправления, руководители государственных региональных средств массовой информации и журналисты, представители факультета журналистики БГУ, приглашенные эксперты в сфере коммуникаций.

Программой семинара предусмотрено обсуждение вопросов деятельности редакций, проведение тренингов и мастер-классов.

Представитель компании ”Яндекс“ расскажет об организации работы редакций СМИ на интернет-площадках.

Александр Градюшко, кандидат филологических наук, доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики факультета журналистики БГУ, выступит с докладом ”Интернет-ресурсы как эффективный инструмент формирования общественного мнения“.

Дмитрий Синявский, старший преподаватель факультета журналистики БГУ, познакомит участников семинара с тенденциями дизайна и технологиями производства региональных СМИ.

Ольга Мурашова, начальник финансово-экономического отдела Министерства информации, расскажет о новых условиях оплаты труда работников редакций СМИ, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

http://mininform.gov.by/