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Польша хочет выкупить у Австрии территорию бывшего концлагеря нацистов

08.12.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Маутхаузен-Гузен был первым лагерем смерти, построенным нацистской Германией в Австрии. Теперь там расположены жилые и офисные здания, что, по мнению Польских властей, не соответствует духу места.

Польское правительство хочет купить у Австрии территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, где во время Второй мировой войны были убиты десятки тысяч поляков. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает агентство АР в субботу, 7 декабря.

Основанный в 1938 году в Австрии Маутхаузен-Гузен был первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря союзными войсками в 1945 году около 335 тысяч человек содержались там в условиях, которые привели к массовой гибели людей.

Среди заключенных были критики нацизма, коммунисты, гомосексуалы, польские интеллектуалы, испанцы и русские военнопленные.

Сегодня в районе бывшего лагеря смерти построены жилые здания и расположены офисы австрийских компаний. Правительство Польши говорит, что это не соответствует духу места, на котором они размещены.

По словам Моравецкого, Варшава предложила купить участок в Австрии, чтобы сохранить память о жертвах нацистского режима.

"Мы не можем допустить, чтобы территории бывших лагерей смерти превратились в места, которые не стоят памяти", - заявил Матеуш Моравецкий.

С таким заявлением Моравецкий выступил в другом бывшем лагере смерти, Аушвице, куда накануне с первым визитом приехала немецкий канцлер Ангела Меркель.
 
 
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Маутхаузен-Гузен был первым лагерем смерти, построенным нацистской Германией в Австрии. Теперь там расположены жилые и офисные здания, что, по мнению Польских...
 
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