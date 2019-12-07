Три завтрака, которые легко повторить дома - и они выйдут красивыми

У GO.TUT.BY появился свой аккаунт в инстаграм с рубрикой «Воскресный завтрак». По выходным в нем мы публикуем красивые завтраки с рецептами, которые вы готовите на своих кухнях. Кстати, ваш завтрак тоже может попасть к нам в рубрику — его нужно разместить в соцсети с хештегом #гоузатракать. А пока показываем, что можно приготовить утром.
Цветные блинчики
Первый рецент от автора кулинарного блога Люси Галкиной для тех, кому надоели привычные блины. Чтобы их перекрасить — достаточно добавить в тесто отварную свеклу.
Нарезать свеклу на небольшие кусочки и пюрировать погружным блендером до однородного состояния.
Для теста просеять в миску муку и щепотку соли, всыпать сахар, разбить яйцо, влить немного молока и хорошо перемешать. Тонкой струйкой добавить к смеси оставшееся молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комки.
Добавить 2 ст.л. растительного масла и свекольное пюре, хорошо перемешать. Всыпать мак и снова перемешать. Тесто должно получиться жидкой консистенции. Дать тесту отдохнуть при комнатной температуре 20 минут.
Сковороду хорошо разогреть и смазать растительным маслом для первого блина, затем можно печь на сухой. Выпекать каждый блин по 1−2 минуты с одной стороны или пока тесто сверху не подсохнет и слегка не подрумянится снизу. Перевернуть и жарить буквально несколько секунд с другой стороны, затем сразу снять со сковороды.
Готовые блинчики по вкусу смазать маслом. Подавать по желанию с мягким козьим сыром, салатом, кленовым сиропом и специями.
Сырники с семенами чиа
Любите сырники? Минчанка Инна советует с ними поэкспериментировать. Молодая мама поделилась с нами своей ЗОЖ-интерпретацией известного завтрака.
Соединить муку и разрыхлитель, хорошо все перемешать венчиком.
Отдельно в емкости к двум желткам добавить ванильный сахар и молоко. Хорошо взбить венчиком. Добавить к желткам муку. Хорошо вымешивать массу венчиком до однородного состояния.
Три белка со щепоткой соли взбить до мягких пиков (как правильно это делать почитайте тут). После этого добавить к ним сахар и взбить в пышную пену.
Соединить взбитые белки и тесто, перемешать и приступить к выпеканию.
Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Жарить панкейки лучше на медленном огне. Для это нужно вливать тесто на сковороду (примерно 2 ст.л. на панкейк), накрыть ее крышкой на 3 минуты и жарить. Затем панкейк перевернуть и повторить с другой стороны.
Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями и своими завтраками с хештегом #гоузавтракать — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.