Три завтрака, которые легко повторить дома - и они выйдут красивыми

Источник материала: Tut.by

У GO.TUT.BY появился свой аккаунт в инстаграм с рубрикой «Воскресный завтрак». По выходным в нем мы публикуем красивые завтраки с рецептами, которые вы готовите на своих кухнях. Кстати, ваш завтрак тоже может попасть к нам в рубрику — его нужно разместить в соцсети с хештегом #гоузатракать. А пока показываем, что можно приготовить утром.

Цветные блинчики

Первый рецент от автора кулинарного блога Люси Галкиной для тех, кому надоели привычные блины. Чтобы их перекрасить — достаточно добавить в тесто отварную свеклу.

Для рецепта понадобится:

небольшая печеная или отварная свекла — 1 шт.;

мука — 130 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 300 мл;

сахар — 1 ч. л.;

мак — 1 ст. л.;

листики салата мангольд, мягкий козий сыр, кленовый сироп — для украшения.

Как приготовить:

Нарезать свеклу на небольшие кусочки и пюрировать погружным блендером до однородного состояния. Для теста просеять в миску муку и щепотку соли, всыпать сахар, разбить яйцо, влить немного молока и хорошо перемешать. Тонкой струйкой добавить к смеси оставшееся молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комки. Добавить 2 ст.л. растительного масла и свекольное пюре, хорошо перемешать. Всыпать мак и снова перемешать. Тесто должно получиться жидкой консистенции. Дать тесту отдохнуть при комнатной температуре 20 минут. Сковороду хорошо разогреть и смазать растительным маслом для первого блина, затем можно печь на сухой. Выпекать каждый блин по 1−2 минуты с одной стороны или пока тесто сверху не подсохнет и слегка не подрумянится снизу. Перевернуть и жарить буквально несколько секунд с другой стороны, затем сразу снять со сковороды. Готовые блинчики по вкусу смазать маслом. Подавать по желанию с мягким козьим сыром, салатом, кленовым сиропом и специями.

Сырники с семенами чиа

Любите сырники? Минчанка Инна советует с ними поэкспериментировать. Молодая мама поделилась с нами своей ЗОЖ-интерпретацией известного завтрака.

Для рецепта понадобится:

творог — 220 г;

яйцо — 1 шт.;

рисовая мука — несколько столовых ложек (регулируйте, чтобы сырники не склеивались);

семена чиа — по вкусу;

корица, ваниль, сахар — по вкусу.

Как приготовить:

Смешать творог, яйцо и муку, перемешать все ингредиенты в миске. Добавить семена чиа, корицу, ваниль и сахар по вкусу. Сформировать сырники и обжарить на сковороде до румяной корочки с двух сторон — ориентировочно по 3−5 минут с каждой.

Фотогеничные панкейки

Рецепт бисквитных панкейков автор инстаграм-блога Вероника нашла в интернете. Получаются эти оладушки, написала минчанка, действительно как бисквит.

Для рецепта понадобится:

яйцо — 3 шт. (3 белка и 2 желтка);

молоко — 100 мл;

мука пшеничная — 110 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 25 г;

сахар ванильный — 10 г.

Как приготовить:

Соединить муку и разрыхлитель, хорошо все перемешать венчиком. Отдельно в емкости к двум желткам добавить ванильный сахар и молоко. Хорошо взбить венчиком. Добавить к желткам муку. Хорошо вымешивать массу венчиком до однородного состояния. Три белка со щепоткой соли взбить до мягких пиков (как правильно это делать почитайте тут ). После этого добавить к ним сахар и взбить в пышную пену. Соединить взбитые белки и тесто, перемешать и приступить к выпеканию. Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Жарить панкейки лучше на медленном огне. Для это нужно вливать тесто на сковороду (примерно 2 ст.л. на панкейк), накрыть ее крышкой на 3 минуты и жарить. Затем панкейк перевернуть и повторить с другой стороны.

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