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Три завтрака, которые легко повторить дома - и они выйдут красивыми

08.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У GO.TUT.BY появился свой аккаунт в инстаграм с рубрикой «Воскресный завтрак». По выходным в нем мы публикуем красивые завтраки с рецептами, которые вы готовите на своих кухнях. Кстати, ваш завтрак тоже может попасть к нам в рубрику — его нужно разместить в соцсети с хештегом #гоузатракать. А пока показываем, что можно приготовить утром.

Цветные блинчики

Первый рецент от автора кулинарного блога Люси Галкиной для тех, кому надоели привычные блины. Чтобы их перекрасить — достаточно добавить в тесто отварную свеклу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 16 Ноя 2019 в 11:02 PST

Для рецепта понадобится:

  • небольшая печеная или отварная свекла — 1 шт.;
  • мука — 130 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 300 мл;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мак — 1 ст. л.;
  • листики салата мангольд, мягкий козий сыр, кленовый сироп — для украшения.

Как приготовить:

  1. Нарезать свеклу на небольшие кусочки и пюрировать погружным блендером до однородного состояния.
  2. Для теста просеять в миску муку и щепотку соли, всыпать сахар, разбить яйцо, влить немного молока и хорошо перемешать. Тонкой струйкой добавить к смеси оставшееся молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комки.
  3. Добавить 2 ст.л. растительного масла и свекольное пюре, хорошо перемешать. Всыпать мак и снова перемешать. Тесто должно получиться жидкой консистенции. Дать тесту отдохнуть при комнатной температуре 20 минут.
  4. Сковороду хорошо разогреть и смазать растительным маслом для первого блина, затем можно печь на сухой. Выпекать каждый блин по 1−2 минуты с одной стороны или пока тесто сверху не подсохнет и слегка не подрумянится снизу. Перевернуть и жарить буквально несколько секунд с другой стороны, затем сразу снять со сковороды.
  5. Готовые блинчики по вкусу смазать маслом. Подавать по желанию с мягким козьим сыром, салатом, кленовым сиропом и специями.

Сырники с семенами чиа

Любите сырники? Минчанка Инна советует с ними поэкспериментировать. Молодая мама поделилась с нами своей ЗОЖ-интерпретацией известного завтрака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 24 Ноя 2019 в 12:03 PST

Для рецепта понадобится:

  • творог — 220 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • рисовая мука — несколько столовых ложек (регулируйте, чтобы сырники не склеивались);
  • семена чиа — по вкусу;
  • корица, ваниль, сахар — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Смешать творог, яйцо и муку, перемешать все ингредиенты в миске. Добавить семена чиа, корицу, ваниль и сахар по вкусу.
  2. Сформировать сырники и обжарить на сковороде до румяной корочки с двух сторон — ориентировочно по 3−5 минут с каждой.

Фотогеничные панкейки

Рецепт бисквитных панкейков автор инстаграм-блога Вероника нашла в интернете. Получаются эти оладушки, написала минчанка, действительно как бисквит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 30 Ноя 2019 в 10:23 PST

Для рецепта понадобится:

  • яйцо — 3 шт. (3 белка и 2 желтка);
  • молоко — 100 мл;
  • мука пшеничная — 110 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахар — 25 г;
  • сахар ванильный — 10 г.

Как приготовить:

  1. Соединить муку и разрыхлитель, хорошо все перемешать венчиком.
  2. Отдельно в емкости к двум желткам добавить ванильный сахар и молоко. Хорошо взбить венчиком. Добавить к желткам муку. Хорошо вымешивать массу венчиком до однородного состояния.
  3. Три белка со щепоткой соли взбить до мягких пиков (как правильно это делать почитайте тут). После этого добавить к ним сахар и взбить в пышную пену.
  4. Соединить взбитые белки и тесто, перемешать и приступить к выпеканию.
  5. Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Жарить панкейки лучше на медленном огне. Для это нужно вливать тесто на сковороду (примерно 2 ст.л. на панкейк), накрыть ее крышкой на 3 минуты и жарить. Затем панкейк перевернуть и повторить с другой стороны.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями и своими завтраками с хештегом #гоузавтракать — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

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GO.TUT.BY запустил в инстаграм рубрику «Воскресный завтрак». Делимся рецептами от наших читателей.
 
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