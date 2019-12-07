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Путин и Лукашенко ничего не подписали и встретятся снова

08.12.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская сторона сообщает о "серьезном прогрессе".

Москве и Минску удалось серьезно сблизиться. Орешкин отметил, что Путин и Лукашенко «плодотворно» обсудили многие темы, включая вопросы нефти и газа. Новая встреча Путина по «дорожным картам» пройдет 20 декабря в Петербурге

Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам. Об этом по итогам более чем пятичасовых переговоров заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по урегулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», — сказал Орешкин.

Он добавил, что детальная проработка полученных от президентов указаний на экспертном уровне начнется с понедельника. «Для того, чтобы это сформулировать и погрузить в дорожные карты. У президента [Путина] запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Если потребуется, то председатели правительства и президент могут по этим линиям созвониться», — сказал Орешкин.
 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона сообщает о "серьезном прогрессе".
 
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