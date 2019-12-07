Тест «Знай свои права!»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. По этому поводу мы подготовили для вас 10 жизненных вопросов о правах человека. Сможете ли вы ответить на них верно?

