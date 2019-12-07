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Тест «Знай свои права!»

08.12.2019 07:41 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. По этому поводу мы подготовили для вас 10 жизненных вопросов о правах человека. Сможете ли вы ответить на них верно?

 
 
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10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном Сообщение Тест «Знай свои права!» появились сначала на...
 
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