⭐ Егор Крид остался без челюсти на шоу Ивана Урганта (видео)

Источник материала: Новости Волковыска

Популярный российский рэп-исполнитель Егор Крид пришел на шоу к Ивану Урганту, где дал ему примерить свои грилзы из белого золота с бриллиантами.

С первых минут шоу Иван Ургант отметил дефект речи своего гостя. Шепелявые реперы сегодня становятся все популярнее, отметил ведущий.

После вопроса о том, как он с ними выступает, певец снял их и дал посмотреть своему собеседнику.





Егор Крид на шоу «Вечерний Ургант» с перевязанной рукой

"Вы посмотрите, какая вещь! А можно я это надену?", – спросил Ургант.

Крид разрешил ему, после чего ведущий стал пробовать использовать украшение как заколку на лацкан, диадему, браслет.

Потом Иван заметил, что грилзы все еще в слюне, продезинфицировал руки, привел "зубы" в порядок спиртом и примерил на нижние зубы.





Иван Ургант с грилзами Крида

Еще Крид рассказал, откуда у него на кисти левой руки появился гипс. Оказывается, во время съемок клипа на песню «Love Is» он повредил его баскетбольным мячом.

Также он поделился эмоциями от съемок в фильме «(НЕ) Идеальный мужчина», где он сыграл главную роль. По его признанию, он очень переживал, что картина ему не понравится и позвал для поддержки своих друзей.

Однако результат превзошел ожидания. После просмотра фильма он едва не расплакался. В широкий российский прокат картина выходит 16 января 2020 года.

Видео этой программы было опубликовано на YouTube

Обсуждение новых грилз Крида заняло почти четверть выпуска. Новый эпизод «Вечернего Урганта» точно станет одним из самых смешных за всю историю шоу.